Judiciales bonaerenses van al paro para reclamar la convocatoria a paritarias

La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) convocó a un paro para este miércoles a fin de exigir al gobierno de María Eugenia Vidal la urgente convocatoria a negociaciones salariales.



Según informó el sindicato, "la medida fue dispuesta a partir de la decisión de las asambleas realizadas esta semana, convocadas ante el silencio del Ejecutivo frente a las presentaciones formales realizadas" por el gremio.



Pablo Abramovich, secretario General de la AJB, advirtió que "es preocupante que casi finalizado el primer trimestre del 2019 la gobernadora aún no haya convocado a negociar salarios a los trabajadores judiciales y otros sectores del Estado provincial".



Sostuvo que los empleados judiciales "día a día ven disminuir el poder adquisitivo de sus haberes ante la profundización del proceso inflacionario que se vive el país".



"Esta situación muestra a las claras la falta de voluntad de diálogo del Ejecutivo provincial, cuyos funcionarios parecen no incomodarse con la violación sistemática del derecho a la negociación colectiva de las y los trabajadores judiciales", agregó Abramovich.



La AJB viene reclamando la urgente convocatoria a paritarias para recomponer el poder adquisitivo perdido en 2018 y una propuesta para 2019 que incluya una cláusula de actualización automática por inflación, o cláusula gatillo.



También exige la conformación de mesas técnica para acordar un proyecto de ley de negociación colectiva para el Poder Judicial y donde se debata la restitución del sistema de enganche –con la Justicia Nacional- con porcentualidad salarial.



Asimismo, reclama el pago de la bonificación por bloqueo de título a los peritos y otros profesionales no abogados, la restitución del 3% de antigüedad por los años que se vienen abonando por debajo de ese porcentaje, la universalización en todas las dependencias del cargo de Jefe de Despacho y el pase a planta permanente de contratados, pasantes y personal de limpieza tercerizado.