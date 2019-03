Tigre, presente en la marcha nacional del “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia”

Autoridades municipales y vecinos partieron desde la estación de trenes del distrito hasta Plaza de Mayo, para sumarse al acto en conmemoración al 43º aniversario del último golpe cívico militar de 1976. Durante la última semana, el municipio organizó actividades culturales en el marco de la “Semana de la Memoria”.



El Municipio de Tigre se sumó a la multitudinaria marcha nacional del “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia”, en la Plaza de Mayo. Autoridades municipales junto a vecinos partieron desde la estación de trenes del distrito, para conmemorar el 43º aniversario de la última dictadura cívico militar de 1976, periodo del que se registran 30 mil personas desaparecidas.



La concejala Gisela Zamora destacó las actividades que realizó Tigre en la “Semana de la Memoria” para sensibilizar a los vecinos y dijo: “Estamos conmemorando una de las fechas más tristes y violentas que vivió Argentina. Queremos decir Nunca Más a estos sucesos que tanto daño le hicieron a la población”. Por su parte, el concejal Rodrigo Molinos, dijo: “Ojalá que no se vuelvan a repetir esos hechos lamentables. Siempre vamos a acompañar este reclamo de la sociedad".



Organizaciones sociales, de derechos humanos y miles de personas, se concentraron en Av. 9 de Julio y marcharon hacia Plaza de Mayo con el estandarte de Memoria, Verdad y Justicia. Se escucharon canciones referidas al periodo cívico militar y hubo manifestaciones con carteles. El acto central contó con la palabra de referentes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.



El secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad de Tigre, Emiliano Mansilla, expresó: “Adherimos a esta marcha para cerrar esta semana que hemos vivido en el distrito, con muchas actividades. La mirada que tiene nuestro intendente Zamora es visibilizar esto para que no vuelva a ocurrir”. En tanto, la directora general de Derechos Humanos, Verónica Caamaño, comentó: “Pertenecemos a un distrito con memoria y que reivindica esta fecha todos los años. Hoy marchamos por las 30 mil personas desaparecidas”.



Durante la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, desde el municipio se brindaron propuestas culturales, en las que se propuso la interacción con todos los actores de la comunidad. Entre ellas se llevó a cabo la intervención de artísticas “Muros x Memoria”; se colocó una placa en recuerdo de Niza López Amado, Madre de Plaza de Mayo y vecina de Tigre, se inauguró la muestra “Walsh en la ESMA” y la muestra “Tigre, lo que resiste… no muere”.



Ricardo Coquet, secuestrado en la Escuela Mecánica de la Armada, de marzo de 1977 hasta diciembre de 1978, y vecino de Tigre señaló: “Tenemos que tratar siempre de que las causas judiciales avancen y sigan su curso. Hoy el municipio salió a decir Nunca Más”.



El 24 de marzo de 1976 iniciaron siete años de oscuridad en Argentina. Una junta militar liderada por Jorge Rafael Videla, comandante general del Ejército derrocó a María Estela Martínez de Perón y se instauró una dictadura bajo el nombre de ‘Proceso de reorganización nacional'. Según varias organizaciones de Derechos Humanos, más de 30 mil personas fueron desaparecidas.



Estuvieron presentes: la subsecretaria de Cultura, Milagros Noblía Galán y la asesora de Derechos Humanos, Carmen Salcedo y demás autoridades municipales.