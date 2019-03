Horóscopo correspondiente al lunes 25 de marzo de 2019

ARIES (20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

- Relacionará una situación con otra que lo ayudará a resolver un problema. No postergue esos llamados que debe realizar. Sugerencia: una sensación puede ser la base de un proyecto.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

- Especial labor le será dada en su lugar de trabajo. Podría ser la puerta que espera que se abra. No se detenga frente a posibles sugerencias negativas. Sugerencia: a veces hay malas intenciones.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 22 DE JUNIO)

- Dualidad en el amor que confirma la tendencia del signo. Todo lo que espera en el plano laboral lo llevará a tratar de esmerarse al máximo. Sugerencia: cuando el amor es real no existen dudas ni indecisiones.



CANCER (23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

- Una sensación de melancolía lo hará sentir que pierde algo importante. Aprenda a separar los miedos internos de su realidad. Sugerencia: no llamar a las cosas indeseables.



LEO (23 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)

- Lo imprescindible para resolver situación embarazosa hoy es el silencio. Permitirle al otro que tenga su tiempo para pensar, es fundamental. Sugerencia: el respeto, la compenetración sin ataduras.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

- Una situación poco agradable podría evitarse si no emite opiniones innecesarias. Un encuentro amistoso con alguien le abrirá una puerta. Sugerencia: todo lo que se busque se puede encontrar.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)

- Los compromisos que tiene en su vida actualmente le harán reflexionar acerca de ese vínculo que desea tener. No todo lo que se quiere se logra en el momento deseado. Sugerencia: la aceptación.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

- Una nueva posibilidad en el plano de las actividades. No se desespere si no llega lo que espera. A veces debemos resignar cosas para que otras ocurran. Sugerencia: aceptar las leyes divinas.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

- No se complique el día con trámites innecesarios. La realidad de los sentimientos del otro se ven y se sienten a la vista. Renovación. Sugerencia: presionar no sería lo adecuado, en general, nunca.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

- Se extrema la sensación de apego hacia alguien con quien comparte cosas. A veces las necesidades nos llevan a desesperarnos. Sugerencia: saber esperar y colaborar para que las cosas cambien.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)

- No es momento para movilizar cosas que tiene guardadas de su pasado afectivo. No decida padecer. Un llamado lo pone feliz en el campo laboral.

Sugerencia: asumir cuando las cosas terminan.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 19 DE MARZO)

- No espere de los demás lo que usted no está dispuesto a hacer por usted mismo. Asumir las riendas de la propia vida, es obligatorio. Sugerencia: conocer la felicidad del esfuerzo y el logro propio.