Argentina, en el regreso de Messi, dejó una imagen desdibujada y perdió ante Venezuela por 3 a 1

Con una imagen difusa y desdibujada, sin brújula y con errores conceptuales, la Selección argentina perdió hoy con Venezuela por 3 a 1 en el regreso de Lionel Messi, en un encuentro amistoso disputado en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid.



El gol argentino fue de Lautaro Martínez, a los 15 minutos del segundo tiempo, cuando la "vintotinto" ya ganaba por 2 a 0, con los tantos de Salomón Rondón, a los 5, y John Murillo, a los 44, ambos de la etapa inicial.



En el complemento el delantero Josef Martínez, a los 30, estiró ventajas para Venezuela.



El partido marcó el regreso de Lionel Messi a la Selección argentina tras el Mundial de Rusia 2018, ya que su último cotejo había sido en Kazan, en la eliminación por octavos de final ante Francia por 4-3.



El próximo partido de la Selección argentina será el próximo martes, ante Marruecos, en suelo africano, pero sin la presencia de Messi.



Un primer tiempo para el olvido.

El planteo de Lionel Scaloni fue salir con cinco defensores, con Montiel, Mercado, Foyth, Lisandro Martínez y Tagliafico, pero nada pudo impedir que a los 5 minutos Salomón Rondón le ganara la espalda a Mercado y sentenciara a Armani.



Lejos de un circuito de juego organizado, porque mucho dependió de la individualidad de los protagonistas, Argentina estuvo lejos de Messi, tal como había pedido Scaloni en la previa.



El capitán argentino tuvo dos chances que el arquero Fariñez logró sacar al córner, pero esas llegadas fueron algo más cercano a su propio brillo que a un juego asociado.



Una "hectárea" parecía haber entre los delanteros y los defensores, y esos desacoples argentinos fueron aprovechados por los venezolanos, que con orden y criterio, lograron mantener a los de Scaloni a raya.

Sobre todo cuando a los 44 Murillo aprovechó la desatención de la defensa argentina, y desde afuera del área sacó un remate lejos del alcance de Armani.



Leve mejoría, pero muy poca.

Tres cambios hizo Scaloni en el arranque de la segunda mitad, con las salidas de Lisandro Martínez, el defensor de Defensa y Justicia, Mercado y el "Pity" Martínez, para permitir los ingresos de Kanemann, Matías Suárez y Domingo Blanco.



Algunas asociaciones de Suárez con Messi y los acertados cruces en los cierres de Kanemann, fueron las luces de esperanzas de Argentina, que seguía teniendo a Messi como su faro de ataque.



Venezuela se escalonó bien, logró reducir espacios y tomar en zona a Messi, que trataba de oxigenar buscando atacar por los laterales, y así fue que un pase a Suárez terminó con un remate defectuoso de Lautaro Martínez.

Casi repetida la manera de atacar, "La Pulga" habilitó a Suárez, quien cedió a Martínez y el ex Racing definió ante Fariñez, para el descuento.



No obstante, algo no daba buena señal en el conjunto argentino y el ingreso de Josef Martínez en la "vinotinto", por Salomón Rondón, reforzó el peligro venezolano, que derivó en un penal que le cometió Foyth y que el propio atacante de Atlanta United transformó en gol.



Muy lejos de un juego asociado y criterioso, con muchos desacoples y sin poder sacarle el jugo a todo lo que Messi genera en cada partido, Argentina se mostró superada y sin respuesta frente a una Venezuela que hizo bien los deberes, ni más ni menos.



Síntesis:

Árbitro: José Sánchez Martínez (España).

Estadio: Wanda Metropolitano (Madrid).



Argentina: Franco Armani; Gabriel Mercado, Juan Foyth, Lisandro Martínez; Gonzalo Montiel, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nicolás Tagliafico; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Gonzalo Martínez. DT: Lionel Scaloni.



Venezuela: Wilker Fariñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Yangel Herrera, Júnior Moreno, Tomás Rincón; Jhon Murillo, Salomón Rondón y Darwin Machís.

DT: Rafael Dudamel.



Goles en el primer tiempo: Salomón Rondón (V), 44m John Murillo (V).



Gol en el segundo tiempo: 15m Lautaro Martínez (A), 30m Josef Martínez (V), penal.



Cambios en el segundo tiempo: al inicio Walter Kanemann por Mercado (A), Matías Suárez por Lisandro Martínez (A) y Domingo Blanco por Gonzalo Martínez (A), 19m Yangel Herrera; entra Yeferson Soteldo. (V), 24m Benedetto por Lautaro Martínez (A), 26m Josef Martínez por Salomón Rondón (V), 32m Roberto Pereyra por Lo Celso (A), 24m Juan Añor por Marchis (V), 43m Jan Carlos Hurtado por John Murillo (V)