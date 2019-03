22/03/2019 - 7:58 | Zonales / Tigre Julio Zamora en el HCD: “Queremos el mejor futuro para Tigre y el mejor futuro para la Argentina” Herramientas: Compartir: ver más imágenes En la apertura de Sesiones Ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante, el intendente anunció importantes obras en materia de infraestructura, salud, educación y seguridad. También criticó al gobierno de Cambiemos por la crisis económica que sacude al país y volvió a reclamar la falta de cumplimiento del convenio de cloacas para todo el distrito.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, encabezó la apertura de Sesiones Ordinarias del periodo legislativo 2019 en el Honorable Concejo Deliberante (HCD), donde expresó: “Queremos el mejor futuro para Tigre y el mejor futuro para la Argentina”. Allí, anunció obras importantes, como los tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato, tres jardines maternales, el Fórum Cultural de Benavídez, el túnel de la calle Paso, la renovación de 30 nuevas plazas y la incorporación de nueva tecnología de protección ciudadana. Además, apuntó nuevamente contra el gobierno de Cambiemos por la crisis económica que afecta al país e insistió en el reclamo por el incumplimiento del convenio para cloacas en todo el distrito, firmado en 2016.



Con los jardines del HCD colmados, el encuentro inició con el izado de la bandera por parte del intendente, fuerzas de seguridad y Amalia López, presidenta de la biblioteca de El Talar. Luego se entonaron las estrofas del himno nacional argentino. Para comenzar la sesión, se realizó la presentación de los bloques y sus concejales.



En el principio de su discurso, Zamora destacó el rol protagónico de los vecinos: “Todos nosotros conformamos la comunidad integral de nuestra ciudad. En el recorrido que hemos realizado juntos, en el trabajo que hemos concretado con los vecinos estos últimos 5 años, nos hemos nutrido de aprendizajes, y hemos construido una mayoría sólida que se esfuerza y desea que la ciudad siga progresando”.



Luego, el jefe comunal detalló los 4 eslabones de su gestión: el desarrollo económico, urbano, humano e institucional. Respecto al primer aspecto, destacó el ámbito del Consejo Económico y Social, como espacio común entre el municipio y la comunidad para definir estrategias frente a un contexto global y nacional de ajuste.



En esta línea, Zamora expresó: “Duele ver el retroceso al que somete el gobierno de Cambiemos y el FMI a nuestra sociedad. Por primera vez, en Tigre estamos observando el aumento de comercios que bajan sus persianas y un notorio incremento de ciudadanos que acuden a la bolsa de trabajo del municipio, porque no lo han encontrado por otras vías”.



Frente a esa situación, mencionó medidas tomadas por el Estado local, como las capacitaciones gratuitas del Tigre Instituto Formativo (TIF) para favorecer la inserción laboral y los talleres en nuevas tecnologías del Polo Tecnológico Social, que se dictan en el Centro Universitario Tigre (CUT).



Acerca del eslabón de desarrollo urbano, Zamora señaló el avance de obras efectuadas con fondos municipales; como el túnel de la Calle Paso y el Fórum Cultural de Benavidez; los jardines maternales en Don Torcuato, Tigre centro y General Pacheco; la renovación de 30 plazas más, y la instalación de más sendas aeróbicas en toda la ciudad.



En materia de Servicios Públicos, proyectó para este año la poda de 15 mil árboles; 10 mil metros nuevos de veredas vecinales; la colocación de 6.500 luminarias led y más de 10 mil nuevas luminarias de veredas. Asimismo, puntualizó en que se asfaltarán 307 cuadras, y que gracias al convenio firmado con la empresa Naturgy, se instalará una red de gas de 28 mil metros con fondos municipales, mientras que la empresa expandirá otros 70.000 metros, alcanzando con el servicio al 85% de la población de Tigre.



En ese punto, el jefe comunal volvió al reclamar el incumplimiento del convenio firmado por el gobierno nacional y la empresa Aysa, para llevar cloacas y agua corriente a la totalidad del partido: “Como intendente he tomado y seguiré tomando todas las acciones necesarias para que el acuerdo firmado se cumpla” y dijo: “Con persistencia avanzamos en la construcción de desagües cloacales en Ricardo Rojas y en Las Tunas. Próximamente, empezaremos a trabajar en Pacheco y Delfino, permitiendo conectar la obra de 22 manzanas construida por el Estado municipal”.



En el eslabón de desarrollo humano, Zamora se refirió al avance en la construcción de 3 Hospitales de Diagnostico Inmediato, espacios que contarán con servicio de guardia las 24 hs, laboratorio, rayos x y camas de observación. Los mismos estarán ubicados en Don Torcuato, Benavidez y en Tigre centro; este último funcionará en el actual Centro de Salud Valentín Nores, al que se le incluyó un laboratorio y sala de rayos.



Posteriormente, el intendente ponderó el Sistema de Protección Ciudadana como uno de los pilares de su gestión e informó la incorporación de 62 tótems de seguridad inteligentes en la vía pública para que el vecino pueda alertar a las autoridades ante cualquier urgencia. Además, para facilitar el trabajo de los operadores de las cámaras de seguridad, comenzó un proceso de parametrización de reconocimiento facial.



Otra de las novedades que mencionó el jefe comunal es el programa “Tigre con Vos”, para mejorar la accesibilidad de los vecinos a los servicios que ofrece el Estado municipal, acercándolos a su barrio. El programa trabaja con diversas áreas en una red que se integra por servicios de promoción social, educación, cultura, salud, discapacidad, juventud, empleo, entre otros.



La educación fue otro de los tópicos tocados en su discurso: “Planificamos la reconstrucción y edificación de escuelas públicas, a pesar de que el gobierno provincial no cumple con las obligaciones tomadas en iniciar las obras en nuestro distrito”. En sintonía, destacó que el municipio lleva adelante la incorporación de nuevos juegos en jardines de infantes; y que ha reacondicionado redes eléctricas, cañerías de gas y agua en las escuelas públicas para evitar los riesgos; y el Programa “Tigre Educa”, que brinda apoyo a más de 4500 jóvenes para que continúen sus estudios de educación superior.



En lo que respecta a infraestructura deportiva, Zamora resaltó la reciente inauguración del polideportivo N°18 en el barrio La Mascota de Benavídez. También destacó la incorporación de nuevo equipamiento en todos los centros deportivos y la continuidad de las políticas de remodelación con nuevos tinglados y canchas de césped sintético.



Sobre el final, el intendente habló del eslabón de desarrollo institucional en su gestión. En ese marco, con la pauta de fomentar la democratización de la información pública y el control social democrático, aseguró que el municipio pone al alcance del vecino la información de la gestión a través del Programa de Gobierno Abierto.



Otra de las medidas destacadas durante su discurso fueron las 12 reuniones vecinales en diferentes barrios, durante las cuales mantuvo un intercambio con la comunidad para interiorizarla de lo hecho los últimos 5 años, a la vez que atendió las necesidades de cada zona en particular y tomó las ideas de la gente para mejorar su calidad de vida. Muchas de esas propuestas, reclamos y demandas, ya están concretadas o próximas a finalizar.



Finalmente, sentenció: “Mi deseo es seguir trabajando para todos ustedes, es seguir construyendo el Tigre del futuro. No quiero hacerlo solo. Quiero hacerlo con todos los vecinos. Porque hemos logrado muchas cosas juntos y faltan más por hacer. Lo podemos hacer todos unidos, en una mayoría sólida, enfrentando los desafíos, logrando superar los obstáculos, y cruzar a nuevos puentes, a nuevas vías, con vista a un futuro mejor para todos los tigrenses y todos los argentinos”.



La presidenta del HCD, Alejandra Nardi, celebró la nueva apertura de sesiones para trabajar por un municipio que siga desarrollándose y añadió: “El intendente nos brindó un mensaje en el que ponderó la unidad de todos los sectores para articular en equipo por el bienestar de la comunidad de Tigre. Tenemos un desafío muy grande por delante, en un contexto a nivel nacional difícil en muchos aspectos”.



www.elcomercioonline.com.ar



Estuvieron presentes los concejales por el Frente Renovador: Rodrigo Molinos, Daniel Gambino, Daniel Macri, Gisela Zamora, José María Paesani, Malena Galmarini, Luis Samyn Ducó y Sonia Gatarri; por Unidad Ciudadana, Gladys Pollán, Sergio Romano, Lucas Gianella, Sebastián Scheafer, Florencia Mosqueda y Javier Parbst; por Cambiemos: Guillermo Edward, Ana María Ramos Fernándes Costa, Carla Kammann, Segundo Cernadas y Camila Benedit; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Gobierno, Mario Zamora; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Relaciones y Participación con la Comunidad, Emiliano Mansilla; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Roxana López; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; el secretario de Comunicación e Innovación, Fernando Campdepadrós, cuerpos de seguridad, ex combatientes de Malvinas, docentes, organizaciones de la comunidad y vecinos de Tigre.

Estuvieron presentes los concejales por el Frente Renovador: Rodrigo Molinos, Daniel Gambino, Daniel Macri, Gisela Zamora, José María Paesani, Malena Galmarini, Luis Samyn Ducó y Sonia Gatarri; por Unidad Ciudadana, Gladys Pollán, Sergio Romano, Lucas Gianella, Sebastián Scheafer, Florencia Mosqueda y Javier Parbst; por Cambiemos: Guillermo Edward, Ana María Ramos Fernándes Costa, Carla Kammann, Segundo Cernadas y Camila Benedit; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Gobierno, Mario Zamora; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario de Relaciones y Participación con la Comunidad, Emiliano Mansilla; la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Roxana López; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; el secretario de Comunicación e Innovación, Fernando Campdepadrós, cuerpos de seguridad, ex combatientes de Malvinas, docentes, organizaciones de la comunidad y vecinos de Tigre. Volver