Gremios docentes bonaerenses reclaman “urgente” convocatoria para continuar paritarias: denuncian crisis edilicia

Los gremios docentes bonaerenses reclamaron hoy una “urgente” convocatoria a la gobernadora María Eugenia Vidal para continuar las paritarias salariales y a la vez denunciaron sobre los “graves problemas” de infraestructura que tienen los establecimientos escolares.



Si bien los integrantes del Frente de Unidad Docente mostraron actitud al “diálogo” con el gobierno provincial, advirtieron con tomar medidas de fuerza si no hay respuesta oficial a los reclamos.



“Gobernadora Vidal es hora de dar respuestas. Vamos a dialogar, pero si no hay respuestas, lo único que queda es lucha y más lucha”, señalaron los sindicalistas en el marco de una conferencia de prensa que ofrecieron para denunciar la situación que atraviesan las escuelas bonaerenses.



Dijeron que los establecimientos afrontan “un alarmante estado de abandono y de riesgo para estudiantes y trabajadores de la Educación. La desidia es la respuesta de este Gobierno que no es capaz de llevar adelante sus funciones”.



Asimismo, volvieron a reclamar justicia por los Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, ocurrida tras la explosión en la escuela Nº49 de Moreno.



Silvia Almazán, secretaria general adjunta del SUTEBA, expresó: “Necesitamos un plan de emergencia edilicia para que ningún docente, auxiliar o estudiante vuelva a estar en riesgo en la Provincia”.



“Demandamos también el desarrollo de un plan integral de mantenimiento preventivo y correctivo. Creemos que esto tiene que ser una política sistemática de las autoridades, porque los problemas que no se resolvieron el año pasado, hoy los encontramos agravados. No sólo problemáticas edilicias, sino también problemáticas en relación al mobiliario”, sostuvo.



En materia salarial, Almazán demandó: “En la Provincia se deben homologar los 12 puntos del Acuerdo Paritario Nacional, que plantean el piso mínimo de funcionamiento para los edificios escolares de la Provincia”.



También hablaron dirigentes de los gremios que componen el Frente Gremial (AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA), dirigentes y representantes que dieron a conocer la situación que atraviesan los distritos de Florencio Varela, Quilmes, La Plata, Mercedes, Pilar, Brandsen, Ensenada y General Sarmiento respecto a problemáticas de infraestructura.