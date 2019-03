La línea 60 de colectivos cierra 12 ramales

Simplifican más de la mitad de los trayectos: de 19 pasarán a 7. Además, con las nuevas fusiones, solo un ramal llegará al barrio porteño de Constitución. También se establecieron las nuevas frecuencias máximas entre unidades para beneficiar a los pasajeros.



Según dispuso el Ministerio de Transporte de la Nación, la empresa Monsa mantendrá 7 de los 19 ramales que administra hoy y solo uno pasará por el barrio porteño de Constitución.



La compañía operar actualmente 19 rutas, que en su mayoría unen los municipio de zona Norte (Tigre, Escobar y San Isidro) con el barrio porteño de Barracas. Cada unidad transporta por día casi 500 pasajeros.



Con los cambios, que se comenzarán a implementar paulatinamente en los próximos 60 días, tres ramales serán directamente eliminados, mientras que los restantes serán fusionados para quedar solo siete.



Marcelo Pasciuto, titular de la empresa Monsa, destacó la importancia de la reestructuración al asegurar que "beneficiará a los choferes que ya no manejarán más de tres horas, y a los pasajeros con mayor frecuencia en el servicio".



En declaraciones a radio Mitre, explicó que los cambios en las trazas responden a una actualización de los permisos de transporte que tiene más de 50 años. Además, afirmó que de esa manera "se podrá mantener las fuentes de trabajo y que la compañía sea competitiva".



"Mantener la empresa al día cuesta mucho. Preferimos restructurala y no despedir gente", admitió Pasciuto. Asimismo, reveló que la compañía contrató recientemente personal y tiene previsto suma –en el corto plazo– más choferes a raíz de los cambios.



Según el edicto del Ministerio de Transporte publicado esta semana en el Boletín Oficial, de estos nuevos recorridos, cuatro llegarán hasta Escobar, dos hasta Tigre y uno hasta San Isidro. Así, el ramal A, entre San Isidro y Barracas, será el único que continuará pasando por Plaza Constitución, mientras que el G saldrá y terminará en Plaza Italia.



Los siete ramales y sus nuevos recorridos:



Ramal A: Barracas – San Isidro



Ramal B: Rincón de Milberg (Tigre) – Barracas de Belgrano (por Panamericana)



Ramal C: Terminal de Ómnibus de Escobar – Barracas de Belgrano (Por Panamericana)



Ramal D: Terminal de Ómnibus de Escobar – Barrancas de Belgrano (Por Boulogne Sur Mer)



Ramal E: Rincón de Milberg (Tigre) – Barrancas de Belgrano (por Fleming)



Ramal F: Terminal de Ómnibus de Escobar – Barrancas de Belgrano (por Ruta N°27)



Ramal G: Terminal de Ómnibus de Escobar – Plaza Italia (Palermo)



Los cambios elaboradas por Transporte incluyen además la adaptación de frecuencia para cada recorrido, con tiempos mínimos y máximos entre colectivo y colectivo.



Así, por ejemplo, el ramal A (el de mayor regularidad) que une San Isidro-Barracas, no podrá tardar más de 6 minutos entre unidad y unidad. En el caso de los recorridos más largos, el tiempo límite permitido será de hasta 16:30 minutos entre unidades.