Amanda Zocchi presentó la agrupación vecinalista “Espacio Ubieto”

Con el objetivo de buscar un resurgimiento del vecinalismo en Tigre, la esposa del ex intendente Ricardo Ubieto presentó el nuevo espacio con críticas a quienes hoy conducen Acción Comunal. "Acción Comunal ha dejado de ser un partido vecinalista, ha desaparecido desde el momento que se ha unido a un partido nacional", explicó.

Acompañada por el ex secretario de Política Sanitaria y Desarrollo Humano de Tigre, Gonzalo Meschengieser y el Ex Secretario de Salud de San Fernando, Gustavo Santero, Amanda Zocchi de Ubieto dio a conocer el nuevo espacio que buscará recuperar la mística vecinalista del vecino de Tigre.



Según se explicó, este espacio lleva ya casi dos años de conformación con perfil bajo, sumando ideas y voluntades, pero distanciada de la actual dirigencia de Acción Comunal.



Amanda destacó que “Espacio Ubieto es una agrupación de pensamiento vecinalista que aspira a realizar aportes que contribuyan al mejoramiento del distrito, la agrupación que llevamos adelante tiene el objetivo de conformar un partido vecinalista, porque el vecinalismo busca siempre mejorar el lugar donde se vive”.



Consultada sobre el porqué decidió crear una nueva agrupación, siendo que su esposo, el Contador Ricardo Ubieto, era fundador de Acción Comunal, explicó: “Acción Comunal ha dejado de ser un partido vecinalista, ha desaparecido desde el momento que se ha unido a un partido nacional, además la gente que lo conforma, salvo excepciones, no tiene ni la capacidad ni el conocimiento de lo que es un gobierno municipal, no puedo avalar un partido que fue ejemplo para Tigre y que lo llevo a un puesto importante en la provincia de Buenos Aires, no puedo llevar mis ideas a ese espacio, son totalmente diferentes”.



Zocchi también fue critica con la actual gestión municipal: “veo a Tigre decadente, veo que Hay cosas que no se mantienen y no se realizan nuevas inversiones, y las pocas que se hacen son de carácter llamativo, es decir para mostrarse, no son de carácter prioritario ni cubren necesidades de la gente”.



Respecto a la cuestión electoral, Amanda Zocchi aclaró que “por el momento no tenemos interés en participar políticamente, pero si estamos trabajando sobre distintos temas de carácter técnico y asesorándonos, pensando las mejores soluciones para los habitantes de Tigre, lo que queremos es aportar ideas a aquellos partidos vecinalistas que puedan llegar a ser gobierno, existen muchas agrupaciones vecinalistas, pero hay que tratar de unirlas, porque si no se disgrega el voto y caemos en agrupaciones a nivel nacional y provincial que no priorizan el tema local”.



Por su parte, Meschengieser explicó porque se acercó a “Espacio Ubieto”: “Cuando trabajaba con Julio (Zamora) le planteé que notábamos en la calle la necesidad de los vecinos de que tuviéramos una mirada más desde lo local y en su momento avaló una iniciativa que se llamó Colectivo Tigre que buscaba incorporar a la unidad del peronismo una mirada más vecinal, sumando radicales que comenzaban a estar desencantados con Cambiemos y otros, pero las circunstancias hicieron que Julio buscara consolidar el espacio peronista, y esa mirada no es la mía, que va por saltar la grieta, y tener una mirada más local, por eso tomo la determinación de participar en este espacio”



Además agregó “Hoy los vecinos necesitan trabajo, educación, salud y seguridad, estos son los cuatro ejes en los que trabaja Espacio Ubieto y como espacio de pensamiento no tenemos ningún problema en ofrecerle nuestro conocimiento a los dirigentes de Tigre para que la gente esté mejor”.



Gustavo Santero destacó que "me une a este espacio el cariño y reconocimiento hacia Amanda, además que ella puede traemos toda la experiencia acumulada después de tantos años junto a Ricardo Ubieto que fue quien hizo la transformación tigrense".