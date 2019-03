Buscan regular los espectáculos públicos masivos en la provincia de Buenos Aires

Un proyecto de ley que busca regular los espectáculos públicos masivos en la provincia de Buenos Aires comenzó a ser analizado esta semana en distintas comisiones en la Cámara de Diputados, informaron fuentes parlamentarias.

La propuesta presentada por el diputado provincial del Frente Renovador y productor teatral Javier Faroni se trabajó junto al Ministerio de Seguridad bonaerense, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales, y la Asociación Civil de Managers Argentinos.



Ahora es estudiada en las comisiones de Asuntos Culturales, Asuntos Municipales, Presupuesto e Impuestos y Legislación General.



De acuerdo a la iniciativa, se entiende por espectáculo público masivo “a todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual cuyo objetivo sea artístico, musical o festivo capaz de producir una concentración igual o mayor a tres mil asistentes y que se lleve a cabo en un predio no habilitado para tal fin en la provincia”.



Entre otras cosas, el proyecto busca definir el tipo de habilitación del espectáculo; la cantidad de personal de seguridad afectado a cada evento; el sistema de salud necesario de acuerdo al número de asistentes; y establece criterios de control de instalaciones eléctricas, de prevención de incendios y de planes de evacuación.



A la vez, determina un máximo de tres personas por metro cuadrado en cada espectáculo público y establece para los eventos de más de 60 mil personas que los municipios deberán realizar un plan de contingencia junto a la Provincia “profundizando las condiciones de seguridad y el abordaje de las emergencias médicas”.



En los fundamentos de la propuesta se destaca la necesidad de regular ese tipo de espectáculos dado que si bien la seguridad edilicia es de competencia municipal y la seguridad es competencia provincial “las disposiciones vigentes no son suficientes para abastecer los patrones mínimos para que el espectador pueda asistir con las garantías necesarias”.



“Predios inconvenientes, escasa prevención, eventos no autorizados, exceso en el límite de las capacidades, irresponsabilidad de algunos de los asistentes, son escenarios habituales en cada evento público que se desarrolla en cualquier punto de la provincia”, se añade.



Se indica también que el proyecto pretende “crear pautas básicas para que cualquier concurrente a un espectáculo púbico masivo cuente con las mínimas garantías de seguridad” y evitar situaciones de peligro.



Si se sanciona la norma, se creará una Comisión Asesora que articulará acciones con ministerios bonaerenses y municipios para contribuir en la organización y seguridad del evento y un Registro de Productores de Eventos Masivos. (Télam)