Horóscopo correspondiente al miércoles 20 de marzo de 2019

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)- La integridad de su mente ocupada en cuestión laboral. No disperse sus energías en resolver problemas afectivos en esta jornada complicada. Las respuestas que espera llegan pronto. Sugerencia: aprender a darle el lugar que le corresponde a cada cosa.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)- El plano afectivo se ve empapado de noticias agradables. La familia crece. Los asuntos pendientes en lo laboral-profesional se verán postergados por causas ajenas, espere. Sugerencia: saber que una cosa trae a la otra y todo se equilibra.



GEMINIS (22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO)- Buen despertar para aquellos que estén esperando noticias, tanto en el campo de la salud como en el afectivo. No suponga que todo lo que se diga en reunión importante se cumplirá salvo que haga valer su propuesta. Sugerencia: cuando las cosas las pensamos dos veces tienen mejor resultado.



CANCER (22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO)- Se proyecta un viaje de negocios que traería buen fruto. No sospeche de quien trata de ayudarlo, en este caso la actitud es desinteresada. No postergue su visita al médico. Sugerencia: cuando no nos atolondramos y nos tomamos nuestro tiempo todo es más claro.



LEO (24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO)- Recreación y respiro, acepte invitación. No detenga proyecto por opinión ajena, sea muy subjetivo en este caso. La naturaleza triunfadora de Leo, aflorará y dará los resultados que usted está necesitando. Sugerencia: no pierda su autoconfianza.



VIRGO (24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)- El exceso de prudencia a veces no es tan bueno, quizás deba permitirse hoy tratar de tener una conversación para tratar de resolver inconveniente. Buena imagen ante los demás, lúzcase. Sugerencia: el timbre no suena si no se lo toca.



LIBRA (24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE)- Aproximación deseada que se concreta. Los altibajos económicos diarios pueden mejorar. Habría posibilidad de concretar un viaje que mucho usted desea. Permítase ser feliz. Sugerencia: arriesgar a veces es bueno, si no nos probamos no podemos crecer.



ESCORPIO (24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)- Vivirá jornada agotadora por complicaciones en el plano laboral. Deje para el lunes algunas cosas. Trate de desconectarse y darle una posibilidad a la diversión, vaya a cita. Sugerencia: conectarse con la parte positiva de las cosas es a lo que tenemos que apuntar para no sufrir tanto.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)- Sin autoconfianza no lograría sobrellevar desafío que tanto esperaba. Relájese simplemente sea como es. Demuestre claramente sus sentimientos, no tema porque va a ser correspondido. Sugerencia: las posibilidades a veces se presentan una vez.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)- La energía dispara buena fortuna en las actividades. Termina la semana en buenas condiciones. Sus afectos están muy comprometidos, no se arrepienta de proponer lo que tanto añora. Sugerencia: a veces no ser tan analítico, aunque resulte imposible para un capricorniano.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO)- Calurosa sensación ante sinceridad de compañeros de trabajo, buena imagen que perpetúa. Está la clave en sus manos para generar fortuna y provecho, es el momento. Sugerencia: exigirse aún yendo bien las cosas, pero con tranquilidad y no con obsesión.



PISCIS (20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)- Los días han pasado y el momento de resolver aquella cuestión pendiente con persona de rango en su trabajo está por darse. Le darán la reunión que espera tener. El amor está, sepa ver. Sugerencia: apelar a ser lo más natural posible cuando las situaciones son difíciles.