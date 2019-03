El Sanisidrense Matías Perrone, campeón mundial de Footgolf

El intendente Gustavo Posse recibió al deportista que se consagró ganador de la Clasificación Individual en la tercera edición del certamen que se disputó en Marruecos

El intendente Gustavo Posse recibió al sanisidrense Matías Perrone, quien se consagró campeón mundial de Footgolf en lo que fue la tercera edición del certamen que se disputó en Marrakech, Marruecos.



“Uno trabaja y entrena muy duro para poder llegar a este tipo de logros. Este deporte está creciendo mucho y no tengo dudas que muy pronto será una disciplina establecida y quizás olímpica. En ese sentido, tengo la satisfacción y el privilegio de saber que estaré en los libros de historia como uno de los pioneros”, expresó Perrone.



Y agregó: “San Isidro es un municipio donde el deporte es uno de los baluartes. Todo el tiempo hay incentivo y se les facilita a los vecinos la actividad física. De esa manera, me inculcaron una pasión por el deporte que hoy me lleva a este logro”.

urante todo el torneo de este deporte emergente, Argentina fue protagonista. Mientras que Perrone se coronó campeón, Roberto Fabián “El Ratón” Ayala, ex jugador del seleccionado Nacional de Fútbol y Embajador de la Asociación Argentina de FootGolf (AAFG), se ubicó en tercer lugar. El segundo lugar fue ocupado por el inglés Ben Clarke, Número 1 del Ranking Mundial en el 2018.



“Es una alegría enorme ver como el deporte argentino da sus frutos, más aún cuando se trata de un sanisidrense. Ya estamos en conversaciones para lanzar la Escuela Municipal de Footgolf para que los vecinos puedan practicar este deporte tan lindo”, expresó Mario Scuderi, subsecretario de Deportes del Municipio.