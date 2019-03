Luis Andreotti inauguró la puesta en valor del Jardín Provincial N° 913

El Intendente de San Fernando, junto al Diputado Provincial Juan Andreotti, dio apertura a un establecimiento escolar más, en el marco del Programa Municipal de Ayuda a Escuelas Provinciales 2019 con una inversión de 100 millones para renovar 20 escuelas. Allí se construyeron dos aulas, y se renovaron salas, cocina, baños y parque. ver video



El Municipio de San Fernando sostiene un Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales con el que todos los años se destina una gran inversión para la puesta en valor de establecimientos educativos bonaerenses con grandes falencias edilicias, infraestructurales y de equipamiento. De cara al ciclo lectivo 2019, se renovaron 20 escuelas con una inversión de 100 millones de pesos.



Tras al recomienzo del ciclo lectivo, el Intendente Luis Andreotti, junto al Diputado Provincial Juan Andreotti, el Presidente del HCD, Santiago Aparicio y toda la comunidad educativa, dieron corte a la cinta inaugural del renovado Jardín N° 913. “Este es el segundo jardín que inauguramos este año, de los cuatro que hicimos a nuevo. Estamos muy contento porque todo el esfuerzo que se hizo durante el verano dio sus frutos”, manifestó el Jefe Comunal.



“Agradecemos al vecino contribuyente –agregó- que al pagar sus tasas nos permite tomar las decisiones políticas, y al fantástico equipo que tenemos en el Municipio con compromiso, esfuerzo y trabajo. Ellos demuestran que con ganas y decisiones se pueden hacer las cosas. Creo que San Fernando no es un distrito rico, sino uno muy solidario. Estamos muy agradecidos de poder gobernarlo”.



La Directora del Jardín Provincial N° 913, Patricia Benítez, destacó: “Este jardín tiene 33 años que va a cumplir en junio. Tenía realmente muchas necesidades. Esta obra llegó inesperadamente, y dentro del Programa de Ayuda a Escuelas, el Municipio nos garantizó que además de renovar las cinco aulas, construiría dos más. Con esto tenemos para matricula a 380 niños del barrio. Es un crecimiento enorme para la comunidad y para nosotros los docentes”.

“Estamos agradecidos por la gestión –celebró-, han intervenido en las salas, el parque, la vereda, la cocina y los lugares más inesperados. Lo que se logró es enorme, estamos inmensamente felices, emocionados y agradecidos”.



La puesta en valor del Jardín Provincial N° 913 incluyó la ampliación con dos aulas nuevas; renovación de baños y núcleos sanitarios; construcción de la salas de Dirección y Secretaría; pintura general e iluminación; y mobiliario nuevo.

Participaron del acto los jardines de infantes N° 902, 909, 910, 922, 928, 932 y 933; las EPB N° 5 y 15; las ESB N° 19 y 26; y la Escuela Técnica N° 3.



Las familias de la comunidad educativa vivieron una jornada de emoción y alegría al ver al Jardín N° 913 totalmente renovado. El sanfernandino Julián opinó que “está perfecto, quedó muy lindo y es muy bueno que inviertan; la infraestructura mejoró bastante”. Otra vecina, Gladys, coincidió: “Muy bueno lo que hicieron, me alegro que hayan invertido en toda la reforma del jardín y el parque. Para los chicos principalmente es muy importante”.



Por su parte, Silvina aseguró que “la verdad que es una muy buena idea que lo hayan renovado y que le agreguen otras dos salas; le vino muy bien al jardín”. Y Silvana y su hija Micaela también festejaron. “Quedó hermoso y me encanta esta mejora total. Es buenísimo y es para comodidad de los chicos, es más amplio y lo necesitaban”, sostuvo la madre. Finalmente, el vecino Raúl señaló que “se ve muy lindo, quedó bárbaro; es importante que inviertan, y más para los chicos”.



Con una inversión de más de 100 millones de pesos, en 2019 el ‘Plan de Ayuda a Escuelas Provinciales' ejecutó obras en los jardines de infantes N° 913, 914, 917, 926, 927 y 932; las Escuelas Primarias N° 6, 7, 9, 21 y 40; las Secundarias N° 6, 3, 10, 16, 13 y 23; y las escuelas de isla N° 31 y 32. Además se incluyen obras en el Instituto de Formación Docente Nº117. Entre los edificios, está el Normal Artigas, uno de los establecimientos con mayor matrícula del distrito.



Luis Andreotti concluyó: “El Programa Ayuda a Escuelas Provinciales destinó 100 millones de pesos este año para la reforma de 20 escuelas. También hay una gran inversión del Municipio en lo que es educación municipal como son los siete jardines maternales, cuatro CEIM, tres sedes universitarias y la Escuela de Oficios La educación es una herramienta fundamental para la integración, inclusión e igualdad de oportunidades en el distrito. Con esto mejoramos la calidad de vida de todos, fundamentalmente de los sectores más vulnerables”.



Estuvieron presentes funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal; la Inspectora de Educación Artística, Marcela Focarazzo; concejales; consejeros escolares; autoridades escolares; asociaciones civiles y fuerzas policiales; sindicatos y gremios docentes; y familias de la comunidad.