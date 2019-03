Los Bomberos voluntarios de San Isidro celebraron sus 80 años

Exposiciones de autobombas, tirolesas, juegos para chicos y un encuentro de bandas militares, formaron parte del festejo que se llevó a cabo en la Plaza Pueyrredón de Acassuso. ver video

El ruido de las sirenas aturdía a todos los presentes en la Plaza Pueyrredón de Acassuso. En esta ocasión, no para anunciar una emergencia sino para celebrar los 80 años de los Bomberos Voluntarios de San Isidro.



Exposiciones de autobombas, tirolesas, juegos para chicos y un encuentro de bandas militares, formaron parte del gran festejo que se llevó a cabo el pasado fin de semana y que tuvo a familias enteras como protagonistas.



“Sin dudas, esta es la manera en la que los bomberos deben celebrar su aniversario: en familia y disfrutando con los vecinos. Más allá de este festejo es importante que todos los días reconozcamos la labor que realizan por todos nosotros”, afirmó el intendente Gustavo Posse, quien además destacó el nivel de equipamiento que tiene el cuerpo de Bomberos de San Isidro.

A su lado, Daniel Gallego, comandante mayor de los Bomberos Voluntarios de San Isidro, contó: “Es un día muy especial. Hoy comenzamos la celebración de nuestros 80 años de vida y digo comenzamos porque durante todo el año estaremos realizando distintas actividades para los vecinos”.



Y agregó: “La idea es que la comunidad se acerque a sus bomberos y conozcan el esfuerzo que realizan a diario. Cada uno de ellos no espera nada a cambio, entrega el máximo de sí; deja su trabajo, su familia y deposita su tiempo para ayudar al prójimo”.



Durante la jornada, familias enteras pudieron observar y hasta vivir cómo es el día a día de los bomberos. Para ello, se armaron distintas postas donde hubo exposiciones de vehículos y equipamiento, y juegos donde los más chicos simularon apagar un incendio y rescates aéreos con tirolesas.



Pasadas las 18:00, la diversión se trasladó al Club Atlético San Isidro donde en la cancha central distintas bandas militares expusieron lo mejor de su repertorio que culminó con el público cantando el feliz cumpleaños y con el corte de una torta gigante.



“La verdad que está buenísimo para que los chicos se diviertan y conozcan el trabajo tan importante de los bomberos”, expresó María Aguirre, mientras de fondo sus hijos jugaban a tirar conos con la fuerza del agua de la manguera a presión.

Tras recorrer las autobombas, Marcela Kelly expresó: “Vine con mis nietos a disfrutar de esta gran propuesta. Me encanta porque los chicos, a través de los juegos, se acercan a los bomberos y los reconocen como el ejemplo de personas que son”.



Junto a su familia, Javier Zaldivar completó: “Durante el año hemos ido al cuartel de los bomberos de San Isidro. Siempre nos tratan bien y muestran los camiones a los chicos. Por eso, me encanta que hagan estas actividades para que todos tengan la posibilidad de ver su trabajo”.