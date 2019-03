San Isidro continúa reciclando residuos electrónicos

En el marco de una iniciativa conjunta entre la Red Juvenil Activa y la Fundación Equidad, se recibieron el sábado monitores, impresoras, CPU, teclados, mouses y notebooks en distintos puntos del distrito.



El Municipio de San Isidro llevó a cabo el pasado sábado la octava jornada de recolección de residuos electrónicos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de que estos no contaminen el ecosistema y puedan ser reutilizados.



El intendente Gustavo Posse se acercó a uno de los puntos de recolección, ubicado en la Delegación de La Horqueta, para conversar con los vecinos que acercaron CPU, monitores, teclados, mouses, netbooks, notebooks, escáneres e impresoras.



“Me produce una alegría muy grande ver que cada vez más cantidad de gente se acerca para colaborar con esta iniciativa que no sólo cuida al medio ambiente sino que también tiene una labor social importante ya que estos elementos electrónicos reconvertidos son destinados a distintos centros y lugares de alfabetización en lugares vulnerables”, expresó Posse.



La propuesta tiene como objetivos: evitar la contaminación ambiental que implican los residuos electrónicos; que los vecinos puedan donar aquellos equipos que ya no utilizan; y por último, junto a los profesionales de la Fundación Equidad, estos elementos en desuso se logran convertir en computadoras nuevas que luego se entregarán a distintas instituciones locales y escuelas que las necesitan.



“Es maravilloso el espíritu con el que viene la gente. Existe cada vez mayor conciencia del daño que estos elementos le hacen al planeta. Esto se ve reflejado en el aumento de residuos que recolectamos que nos da la posibilidad de en un futuro abrir más centros informáticos para fomentar la inclusión digital”, contó el secretario de Integración Comunitaria local, Arturo Flier.



A su lado, el subsecretario de Espacio Público, Leandro Martín, subrayó: “Estamos muy entusiasmados con esta iniciativa, otra instancia para que los vecinos separen sus residuos. Mucha gente no sabe qué hacer con estos desechos. Aquí no sólo los recibimos sino que los aprovechamos para un bien social. El municipio viene demostrando que puede trabajar seriamente el tema de la recuperación de diferentes materiales y es alentador ver que el vecino también toma conciencia”.



Como resultado de ediciones anteriores se logró quitar de circulación unas 25 toneladas de residuos electrónicos, se donaron más de 200 nuevas computadoras y se equiparon dos nuevos centros de capacitación en informática para la tercera edad.



“Hay que tomar conciencia de la importancia de reciclar. Esta movida está muy buena porque es una gran oportunidad de cuidar el planeta y facilitarnos a nosotros el ingreso a la era digital. Veo que cada vez más gente se suma, espero que siga así”, comentó el vecino Cristian Bustamante, quien asiste diariamente y toma clases de computación en el Centro Recreativo para la Tercera Edad “Puerto Libre”.