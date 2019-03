Andreotti inauguró el renovado Jardín Provincial N° 914

El Intendente de San Fernando, acompañado por el Diputado Provincial Juan Andreotti, dejó en funcionamiento el establecimiento educativo que el Municipio puso en valor con el Programa Ayuda a Escuelas Provinciales. ver video



El Municipio de San Fernando sostiene un ‘Plan de Ayuda a Escuelas Provinciales' mediante el cual todos los años se destina una gran inversión para asistir a colegios primarios y secundarios, y jardines de infantes con graves necesidades edilicias e infraestructurales. Se trata de una iniciativa de la gestión del Intendente Luis Andreotti solventada con fondos municipales con el objetivo de tener establecimientos educativos dignos para los sanfernandinos.



Con el comienzo del ciclo lectivo, el Jefe Comunal Luis Andreotti, junto al Diputado Provincial Juan Andreotti y toda la comunidad educativa, dio corte a la cinta inaugural del renovado Jardín Provincial N° 914 y descubrió una placa conmemorativa en la entrada de la institución.



“Estamos contentos porque es el primero de los cuatro jardines de infantes que vamos a inaugurar esta semana y la que viene. Es una muestra más del equipo de trabajo que tiene el Municipio que en tres meses renovó aquellos colegios que no estaban en condiciones dignas para el inicio de clases”, expresó el Jefe Comunal.



En ese sentido, Andreotti consideró: “Una vez que logramos refaccionar los defectos que tenía este lugar, podemos seguir dando la vuelta para lograr que todos los establecimientos estén bien y todos los chicos tengan aulas dignas”.



La obra que se llevó adelante en el Jardín N° 914 incluyó la ampliación de su matrícula con la construcción de un aula nueva; la restauración de salas y baños; la remodelación del patio; y arreglos de pintura general e iluminación.



Por su parte, el Diputado Provincial, Juan Andreotti, remarcó: “Cada vez que se inaugura una obra en el Municipio es un día de alegría y cuando se trata de un tema de educación, como una escuela o un jardín, mucho más. El Municipio desde hace años tiene la posibilidad de ayudar mediante un Programa de 'Ayuda a las Escuelas Provinciales'. Para este 2019 hemos hecho 5 aulas nuevas en jardines, renovado 20 instituciones educativas incluyendo primarias, secundarias y jardines”.



La Directora del Jardín Nº 914, Adriana Novais, expresó su alegría y agradecimiento por la obra finalizada: “Es muy difícil a travesar las problemáticas, pero estamos agradecidos de esta obra faraónica que en dos meses nos devolvió la fuerza. Lo importante es que el Municipio apuesta a la educación pública. Esta obra cambió el jardín de manera impresionante, teníamos un lugar en el que debíamos suspender las clases en días de lluvias y, ahora, es un jardín luminoso, con aulas nuevas y todo hermoso. Se siente mucho orgullo que lo que los sanfernandinos aportan en impuestos se vea reflejado en obras”.



Los padres presentes también opinaron acerca de la renovación del establecimiento donde asisten sus hijos y nietos. Por ejemplo, el vecino Marcos sostuvo: “Está muy bueno, muy lindo. Yo me acuerdo cuando estaba venido a menos y hoy está hermoso, pintado y con nuevos baños”. Por su parte, Fabiola, dijo: “Muy lindo lo que hizo el Intendente, quedó bárbara esta renovación. Está haciendo mucho por San Fernando. A mi hija le gustó y están muy alegres todos los padres”.



Otra vecina, Natalia opinó: “Ha sido renovado y la verdad que ha quedado muy lindo. A quien no le va a gustar traer a sus hijos a un lugar como quedó este jardín de infantes”. En tanto, Nelly, abuela de Lucas, comentó: “Hermoso, muy lindo y acá vienen mis nietos que van a poder disfrutarlo. Estoy muy contenta y orgullosa de todo esto”.



Con una inversión de más de 100 millones de pesos, en 2019 el ‘Plan de Ayuda a Escuelas Provinciales' ejecutó obras en los jardines de infantes N° 913, 914, 917, 926, 927 y 932; las Escuelas Primarias N° 6, 7, 9, 21 y 40; las Secundarias N° 6, 3, 10, 16, 13 y 23; y las escuelas de isla N° 31 y 32. Además se incluyen obras en el Instituto de Formación Docente Nº117. Entre los edificios, está el Normal Artigas, uno de los establecimientos con mayor matrícula del distrito.



Luis Andreotti concluyó: “Desde hace siete años pusimos en marcha el Programa 'Ayuda a Escuelas Provinciales' y hoy podemos decir que muchas escuelas son dignas para prestar el servicio. Tenemos que agradecer como siempre a los vecinos que pagan las tasas. Nosotros debemos administrar bien, tomar decisiones políticas acertadas y mejorar la calidad de vida de los habitantes”.



Estuvieron presentes en el acto funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal; concejales; consejeros escolares; autoridades escolares; asociaciones civiles y fuerzas policiales; sindicatos y gremios docentes; y familias de la comunidad.