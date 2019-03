18/03/2019 - 18:21 | Zonales / Tigre Semana de la memoria: Tigre conmemoró los 46 años de la toma de Astarsa Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente Julio Zamora, familiares de desaparecidos, ex empleados de la fábrica y referentes de los derechos humanos marcharon hasta sus puertas, donde descubrieron el cartel de señalización “La Anguilera”, sitio declarado como Lugar Histórico Nacional. ver video El Municipio de Tigre junto a la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte homenajearon a ex trabajadores y desaparecidos de Astarsa, a 46 años de la toma del ex astillero producto de las pésimas condiciones laborales. El intendente Julio Zamora, referentes de los Derechos Humanos y miembros de la comunidad, marcharon desde la Plaza Canal hasta el lugar donde funcionó la empresa. Allí, descubrieron el cartel de señalización “La Anguilera”, sitio en el que los trabajadores navales de la época realizaban sus asambleas y que fue declarado como Lugar Histórico Nacional.



"Hoy se charlaron temas vinculados a la agenda actual con eje en el avasallamiento a los derechos de los trabajadores y el brutal ajuste que afecta a miles de familias. En este contexto, es imprescindible que honremos a aquellos que pelearon por asegurar condiciones dignas de empleo de los vecinos y que quedarán en la memoria de toda la comunidad de Tigre”, manifestó el intendente.



El astillero Astarsa, ubicado sobre el Río Luján, fue una empresa naviera, ferroviaria y de industria pesada. Ocupó un predio de 44 hectáreas y mantuvo un equipo de 1.500 trabajadores y comisiones internas. Producto del golpe cívico militar de 1976, 60 empleados de la fábrica fueron secuestrados, y al día hoy, 16 de ellos continúan desaparecidos.



La jornada comenzó en la Plaza Canal con la presentación de diversos oradores y shows musicales, para posteriormente realizar la marcha hacia el predio donde funcionaba el ex astillero. "A pesar que desde el 2014 ‘La Anguilera' fue declarado como Lugar Histórico Nacional, no tenemos acceso a él y lo más próximo es que esté señalizado. Es una forma de que los trabajadores estén presentes y que se visibilice parte de nuestra historia”, dijo la directora general de Derechos Humanos, Verónica Caamaño.



Adriana Taboada, miembro de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, explicó: "Todos los años realizamos la marcha teniendo en cuenta la ruta que hacían los obreros hasta llegar a su empleo, que hace unos años atrás logramos que fuera preservado. Agradecemos al municipio porque tomó en sus manos esta lucha y permitió que hoy haya un cartel que cuente lo que ocurrió en ese lugar".



Por su parte, Graciela Villalba, hija de Mauricio Villaba, obrero naval desaparecido, comentó: “Estamos en tratativas para que el ex astillero sea un lugar público, donde la gente pueda entrar y conocer su historia, saber quiénes trabajaban ahí y qué fue lo que pasó. Es un espacio de un valor histórico enorme”.



Durante la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, desde el municipio se brindarán propuestas culturales, en las que se propone la interacción con todos los actores de la comunidad.



El cronograma continúa de la siguiente manera:



Lunes 18:



Intervenciones artísticas “Muros x Memoria”, una por localidad.



Martes 19:



Colocación de una placa en recuerdo de Niza López Amado, Madre de Plaza de Mayo y vecina de Tigre, desde las 16hs en el Boulevard Dardo Rocha, Tigre centro.



Miércoles 20:



A las 18.30hs, inauguración de la muestra “Walsh en la ESMA”, con testimonios y documentos, en el SUM de Secretaría de Participación y Relaciones con la Comunidad.



Jueves 21:



Muestra “Tigre, lo que resiste… no muere” desde las 10hs, en la Escuela Media N°11 “Juana Azurduy”.



Viernes 22:



A las 16hs, restauración de placas en la Plaza de las Américas y un siluetazo, en Av. Italia y Solís, Tigre centro.



Domingo 24



Adhesión a la marcha nacional “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Plaza de Mayo, CABA.



Jueves 28



Inauguración de la muestra “Pan, paz y trabajo”, desde las 19hs en el Museo de la Reconquista –Av. Liniers 818-, en la sala de muestras temporarias.



Acompañaron la jornada: los concejales Rodrigo Molinos, Gladys Pollán y Gisela Zamora; el secretario de Gobierno, Mario Zamora; la secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Inclusivas, Roxana López; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; y el titular de la Agencia de Promoción del Hábitat y la Economía Popular, Federico Ugo