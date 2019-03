San Fernando abrió muestras artísticas por el Mes de la Mujer en la Quinta ‘el Ombú’ y el Museo de la Ciudad

Se trata de las exposiciones "De Brujas, Barridas y Escoberas" en la Quinta El Ombú (Av. Libertador 600), de la artistas cordobesa Graciela Siles; y "Estéticas y Políticas de Género" en el Museo de San Fernando (Ituzaingó 1053), del Feminist Art Proyect Argentina. Son más de 40 mujeres con obras que exploran temáticas de género. Las muestras son totalmente libres y gratuitas, y están abiertas de lunes a viernes, de 9 a 16 hs.



El Municipio de San Fernando continúa celebrando el Mes de la Mujer con actividades que revindican el rol de las vecinas en los distintos ámbitos de la sociedad. Respecto al arte, las exponentes de zona norte encontraron un marco en las exposiciones "De Brujas, Barridas y Escoberas" en la Quinta El Ombú (Av. Libertador 600), y "Estéticas y Políticas de Género" en el Museo de San Fernando (Ituzaingó 1053), que abrieron sus puertas el fin de semana.



Durante la apertura de las dos exposiciones estuvo presentes el coordinador del área de Turismo, Néstor Torchia, quien explicó: “En ese mes tan importante para todas las mujeres, el Municipio de San Fernando organizó distintas actividades alusivas. Hoy estuvimos abriendo dos muestras simultáneas referidas a mujeres con exponentes locales, de otros puntos del país y de otros países, donde los sanfernandinos tuvieron un lugar privilegiado a la hora de exponer”.



Por su parte, la coordinadora de Artes Visuales del Municipio, Eugenia Azar, dio detalle de los ejes que atraviesan las muestras. “Estamos muy contentos por recibir a más de 40 mujeres artistas En la Quinta ‘el Ombú' tenemos ‘De Brujas y Escoberas' y en el Museo de la Ciudad al Feminista Art Proyect con la exposición de ‘Estéticas y Políticas de Género'. Ambas están abiertas hasta el 10 de abril, y pueden pasar a verla de lunes a viernes, de 9 a 16 hs”.



Graciela Siles es una artista cordobesa que lleva por todo el país su particular muestra que hoy tiene sede en la Quinta ‘el Ombú'. “Estoy muy agradecida por esta convocatoria. Es un proyecto que comenzó en 2007 en Córdoba, y a partir de eso muchas mujeres se sumaron a la intervención de escobas. La verdad que es una obra hermosa y queremos que se sigan sumando artistas al evento”, dijo.



Y la referente de Feminist Art Proyect Argentina, Majo Vidal, organizó la exposición en el Museo de la Ciudad. “Se trata de un espacio de visualización de las temáticas feministas –manifestó-, que a las mujeres nos afectan. Trabajamos desde el concepto de la sensibilidad y la sororidad con artistas profesionales. Las reunimos con diferentes miradas de las temáticas”.



Cientos de vecinos coparon las salas de las históricas casas culturales de San Fernando. La sanfernandina Claudia consideró que “la obra es maravillosa porque es muy diversa dentro de una misma temática, podes tener desde instalaciones, cuadros, altares y espacios, todo partiendo desde una escoba”.



Otra vecina, Patricia, opinó que “es buenísimo que abran las puertas de espacios así a la comunidad y muestras que no son comunes, realmente es excelente”. Y Alfredo destacó el valor de la muestra. “Es muy creativo –celebró-, me encanta recuperar todo este arte y más en este lugar magníficos de San Fernando. La verdad que es todo muy lindo”.



Néstor Torchia concluyó: “Durante todo el mes el Municipio organizó un montón de actividades desde turismo, deporte, cultura y otras áreas. Estamos contentos con la recepción de todos los vecinos”.



Cabe destacar que ambas muestras permanecerán abiertas de lunes a viernes de 9 a 16 hs, hasta el 6 de abril próximo.