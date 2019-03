18/03/2019 - 8:07 | Zonales / Tigre Alejandra Nardi: “La Gobernadora Vidal no gestiona y se ocupa de vandalizar el patrimonio de los vecinos de Tigre” Herramientas: Compartir: ver más imágenes La presidenta del Honorable Concejo Deliberante se refirió a la campaña en vía pública propiciada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que pretende apropiarse de la autoría de obras realizadas con fondos municipales.

Alejandra Nardi, presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, se manifestó respecto a la maniobra ejecutada por el gobierno provincial en la que se adjudica múltiples obras realizadas en distintos puntos del distrito, cuando son, en realidad, impulsadas estrictamente con fondos del Municipio. “La Gobernadora Vidal no gestiona y se ocupa de vandalizar el patrimonio de los vecinos de Tigre” , sostuvo.



“En lugar de destinar esfuerzos a gestionar ayuda a los gobiernos locales, la provincia se dedica a deslucir y desprestigiar el trabajo realizado por el municipio. Buscan apropiarse de obras municipales porque carecen de recursos necesarios para afrontarlas, entonces caen en estas medidas fraudulentas que sólo intentan confundir a los vecinos” , expresó Nardi.



En los últimos días, la cartelería pública de Tigre distribuida a lo largo del distrito para anunciar obras de pavimentación, red de gas, y remodelaciones de paseos, entre otras, amaneció empapelada con la inscripción “Con fondos provinciales”, un instrumento que presta a la confusión, y cuya intención es transmitir al vecino un mensaje de desorientación en cuanto a la responsabilidad de las obras.



Al respecto, Nardi indicó: “Creo que la desinformación es la peor trampa en la que pueden caer los vecinos. Son ellos quienes todos los meses pagan sus impuestos, que luego se trasladan a la provincia y una parte, por ley, regresa al municipio para que sea utilizado en obras. Entonces, cabe aclarar una vez más, que son fondos estrictamente municipales”.



La presidenta del HCD puntualizó en el área de Educación para referirse al incumplimiento de obras por parte del gobierno provincial: “Se comprometieron a construir la escuela técnica N°5 y hasta el día de hoy no hay novedades. Con la escuela secundaria N°40 del barrio El Prado ocurrió lo mismo, y fue el municipio quien se puso al hombro la obra; y ahora pretenden responsabilizarse de logros que no han sido propios, es paupérrimo”.



Además, explicó: “Estamos hablando del mismo gobierno que buscó cerrar escuelas en Islas, ya nada nos sorprende. Hay un avasallamiento constante contra la educación pública, que ha dejado a la región en un estado de desidia. El año pasado se perdieron vidas por los problemas en las instalaciones de gas, por lo que el municipio se encargó de realizar pruebas de hermeticidad”.



Ante dicho contexto, Nardi sostuvo que el municipio decidió invertir más de 150 millones de pesos para mejorar la infraestructura de las instituciones educativas y que la comunidad todavía espera otras deudas pendientes del Estado provincial, como la construcción de dos jardines de infantes y la terminación de la escuela N°25.





Volver