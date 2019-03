17/03/2019 - 12:19 | Zonales / Tigre Julio Zamora junto a Adolfo Pérez Esquivel y Miguel Ángel Estrella inauguraron la Semana de la Memoria en Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes El intendente dio inicio a la agenda de actividades dispuesta por el municipio acompañado por el premio Nobel de la Paz y el ex embajador por la UNESCO, y participó también la abuela de Plaza de Mayo, Delia Giovanola. La ceremonia en el Concejo Deliberante contó con presentaciones artísticas y la presencia de vecinos y organizaciones de la comunidad. ver video Julio Zamora inauguró la Semana de la Memoria en Tigre, junto a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, el reconocido pianista Miguel Ángel Estrella, el ex embajador de Buena Voluntad por la UNESCO y Delia Giovanola, abuela y representante en el acto de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. La ceremonia en el Honorable Concejo Deliberante dio inicio al cronograma de actividades propuesto por el municipio hasta el 23 de marzo.



“Este es un momento muy emotivo que tiene que ver no solo con la memoria, sino también con el presente. Creemos que el pasado nos tiene que servir para no cometer los mismos errores, por eso hay que recordar a aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Hace 11 años que compartimos la Semana de la Memoria en Tigre y eso es un orgullo para nosotros”, sostuvo el intendente Zamora.



El evento contó con la disertación de Pérez Esquivel, quien indicó: “Es muy importante el trabajo que hacen en Tigre en materia de derechos humanos. Estos encuentros sirven para que la gente reflexione, se una y sume fuerzas, es realmente valioso el aporte que hacen a la comunidad respecto a esta temática que nos ha marcado a fuego en la historia”.



Frente a cientos de vecinos, y las organizaciones sociales y sindicales presentes, el encuentro tuvo un show musical de los artistas Paula Estrella y Horacio Quiroga. Para finalizar con un magistral cierre del reconocido pianista y militante por los derechos humanos Miguel Ángel Estrella, quien ofreció notables piezas musicales al público. El artista señaló: “Que se realicen este tipo de actividades me parece fantástico, esto demuestra un gobierno local presente y preocupado por mantener el respeto por la memoria, por la vida”.



En tanto, la presidenta del HCD, Alejandra Nardi, sostuvo: “Es un honor para el Concejo Deliberante, que es la casa del pueblo, recibir este encuentro. Tigre trabaja todos los días por los Derechos Humanos, para que los vecinos vivan en condiciones dignas y tengan la posibilidad de expresarse libremente”.



“Es necesario unificar los criterios de la gente en un bien general, por el bien del país. He encontrado aquí una relación de compañerismo, algo esencial para lograrlo”, expresó Delia Giovanola durante la ceremonia.



Emiliano Mansilla, secretario de participación y relaciones con la comunidad del Municipio, destacó: "veníamos del gran honor de organizar junto a Abuelas su 40 aniversario. Este año nos propusimos abrir la semana de la memoria con estos tremendos grandes referentes de la música, el pensamiento y la lucha. Muy emocionado, destacando todo el trabajo del equipo de la Dirección Gral. de Derechos Humanos del municipio".



Durante la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia, desde el municipio se brindarán propuestas culturales, en las que se propone la interacción con todos los actores de la comunidad. Esta fecha conmemora a las víctimas de la última dictadura cívico militar, autodenominada “Proceso de Reorganización Nacional”, que usurpó el gobierno del Estado nacional argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.



El cronograma continúa de la siguiente manera:

Sábado 16:

Adhesión a la Marcha Astarsa.



Lunes 18:

Intervenciones artísticas “Muros x Memoria”, una por localidad.



Martes 19:

Colocación de una placa en recuerdo de Niza López Amado, Madre de Plaza de Mayo y vecina de Tigre.



Miércoles 20:

Inauguración de la muestra “Walsh en la ESMA”, con testimonios y documentos, en el SUM de la Dirección General de Derechos Humanos.



Jueves 21:

Muestra “Tigre, lo que resiste no muere” desde las 10hs, con la presencia de Estela de Carlotto en la Escuela Media N°11 “Juana Azurduy”, y la inauguración de “Pan, paz y trabajo”, en la sala de muestras temporarias.



Viernes 22:

Restauración de placas en la Plaza de las Américas y un siluetazo, en Av. Italia y Solís.

Domingo 24



Adhesión a la marcha nacional “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.



Estuvieron presentes: los concejales Gisela Zamora, Rodrigo Molinos, Sonia Gatarri, Florencia Mosqueda; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el subsecretario de Consejo Económico y Social, Eduardo Fernández; la directora General de Derechos Humanos, Verónica Caamaño; el director general de Entidades Intermedias, Santiago Castillo; el secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Roberto Baradel.

