15/03/2019 - 18:25 | Política / Vicente López Jorge Macri: “uno no hace política contra otros espacios, lo que uno tiene que hacer es responder todos los días desde la gestión” Herramientas: Compartir: ver más imágenes Mauricio Macri compartió hoy un almuerzo en la Residencia de Olivos con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal e intendentes de Cambiemos.

Tras el encuentro, el intendente de Vicente López Jorge Macri, sostuvo: "Cambiemos es un espacio sólido; después de las elecciones de 2015 se especuló con quiebres, en el 2017 se especuló con quiebres... pero acá estamos, igual de sólidos" además subrayó que: "En Provincia de Buenos Aires en particular la relación con los intendentes y la voluntad de trabajar en equipo están; jamás se puso en duda en la provincia el valor de trabajar desde Cambiemos y el compromiso de todos los intendentes. Creo que venimos ganando una batalla cultural."



Antes las rivalidades políticas indicó que: ”No me preocupa, uno no hace política contra otros espacios, lo que uno tiene que hacer es responder todos los días desde la gestión, yo le hablo a la gente, no a los otros espacios” y subrayó que: ”El Presidente nos pidió que hagamos lo que hacemos todos los días, trabajar con compromiso, administrar lo mejor posible, generar obras que transformen realidades, que tendamos la mano en lo posible. Y aunque el camino sea difícil nos lleva a una Argentina mucho mejor de lo vivido, salir de la corrupción, la mentira y el populismo.” Volver