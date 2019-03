15/03/2019 - 9:09 | Política / Scioli lanzó su precandidatura a presidente Herramientas: Compartir: ver más imágenes El diputado nacional Daniel Scioli (FpV) anunció que va a "ser precandidato a presidente al servicio de todos los argentinos que anhelan otro camino", al lanzar su precandidatura por el peronismo en el teatro ND Ateneo.

Con la misma estética utilizada en la campaña presidencial por el sciolismo y sin la tradicional liturgia peronista, Scioli usó la presentación del libro 'El otro camino' para rearfirmar sus aspiraciones a ser el próximo presidente de los argentinos siendo el dirigente que "una a la mayoría de los sectores peronistas".



En un tono monocorde muy diferente a los discursos de campaña, Scioli aseguró: "Voy a ser precandidato a presidente al servicio de todos los argentinos que anhelan otro camino. Argentina está pasando por un momento decisivo. En las próximas elecciones, vamos a tener que elegir entre más ajuste o el gran desarrollo nacional", remarcó.



Al final de su discurso, envió un mensaje dirigido a la oposición y también a la gente: "Los invito a que se unan a la alternativa que propongo. Mejores días están por venir, porque lo mejor que tiene la Argentina somos los argentinos".



Durante la hora que duró la charla, Scioli también criticó al Gobierno de Mauricio Macri al señalar que "las decisiones (de Cambiemos) trajeron las graves consecuencias económicas y sociales que hoy estamos viviendo. La gran recesión ha dado como resultado que los trabajadores y las pymes pierden día a día lo que tanto les costó ganar".



"Las políticas económicas y sociales de Macri y su alianza no pudieron ser peores: ajuste, salarios a la baja, una injusta distribución del ingreso y una inflación descontrolada", agregó el ex candidato a presidente por el FpV en el mismo teatro que se lanzó la fórmula Néstor Kirchner-Scioli en 2003.



En referencia a la recordada frase de Macri '¿En qué te han convertido, Daniel? Durante el debate presidencial, Scioli ironizó: "¿En qué se ha convertido la revolución de la alegría, señor presidente".



Sobre sus propuestas para el "otro camino", como había adelantado Télam, Scioli explicó que "es un programa de gobierno, con políticas realizables, que tiene a la educación, al trabajo y a la producción nacional como eje. Es el camino del desarrollo integral del país, con renovadas ideas para afrontar este dramático presente, y que nos lleve a un futuro de prosperidad".



Entre esas medidas, Scioli propuso la "recuperación del salario y jubilaciones" y la eliminación del impuesto a las Ganancias.



Acompañaron a Scioli varios de sus ministros durante la gobernación bonaerense, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, Alberto Descalzo (Ituzaingó), Gustavo Menéndez (Merlo) y Andrés Watson (Florencio Varela); la legisladora provincial Florencia Saintout; pymes y sindicatos; el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni; y los ex funcionarios kirchneristas Roberto Felletti y Débora Giorgi. (Télam) Volver