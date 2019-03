14/03/2019 - 17:56 | Zonales / San Fernando Andreotti: “Me voy con la tranquilidad de cumplir con la palabra empeñada; una sola reelección y dejar a otros seguir gobernando” Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti, dio apertura a las sesiones ordinarias del HCD con un balance de sus 7 años de gestión y ratificando su promesa al llegar a la Comuna de que no irá por la reelección. Además, anuncio grandes obras para el 2019 como el Hospital Municipal y el Hospital de Islas ‘Do Porto’, la Fiscalía y Comisaría de la Mujer; el nuevo Corralón Municipal; y los túneles de Quirno Costa y Martín Rodríguez. ver video El Honorable Concejo Deliberante de San Fernando comenzó su período legislativo 2019 con el discurso inaugural del Intendente Luis Andreotti, quien se dirigió por última vez al cuerpo de ediles antes de concluir su mandato. En un tono emotivo, hizo un balance de sus 7 años de gestión; planteó las obras fundamentales para este año; agradeció a su equipo de trabajo y vecinos por el acompañamiento; y ratificó que no buscará la reelección al finalizar el mandato.



“Me voy con la tranquilidad del deber cumplido, de haber realizado lo prometido en campaña. Me voy con la tranquilidad de cumplir con la palabra de una sola reelección y dejar a otros seguir gobernando”, sentenció al finalizar su discurso inaugural, desatando el aplauso del recinto entre los que se encontraban el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; el Diputado Provincial, Juan Andreotti; el Subtesorero General de la Provincia, Facundo Fernández; concejales; funcionarios y vecinos.



En declaraciones a la prensa, el Jefe Comunal manifestó que “el principal logro es que tenemos una generación de gente joven preparada para una continuidad de trabajo; vamos a tener un Municipio que en la parte administrativa ejecuta con un valor humano muy grande, tanto en el personal que trabaja como en el equipo de funcionarios.



“Destacamos que le dimos mucha importancia a la educación –agregó- con gran inversión en la parte formal que son nuestros jardines maternales que contiene a una población de chicos de 18 meses a 3 años de edad con un servicio excelente. El otro tema importante donde hicimos un gran esfuerzo es la salud pública. Allí invertimos muchísimo. Queremos llegar con un servicio de calidad al vecino y vamos a trabajar por eso”.



De cara al 2019, el Jefe Comunal destacó la concreción de importantes obras entre las que se destacan el Hospital Municipal y el Hospital de Islas ‘Do Porto'; los túneles bajo nivel de Quirno Costa y Martín Rodríguez; la Comisaria y Fiscalía y Comisaría de la Mujer; el nuevo Corralón Municipal; la puesta en valor de la zona del Canal; y llegar a las 1.000 cámaras de seguridad.



También destacó que se vienen el nuevo Vacunatorio Municipal; una Escuela de Oficios en el barrio San Jorge; la renovación de Zoonosis; la puesta en valor del Centro de Ex Combatientes ‘2 de Abril'; la extensión en 35 mil metros cuadrados a la Plaza del Bicentenario de la Independencia; y la distribución de 10 mil botones anti pánico.



El Presidente del HCD, Santiago Aparicio, destacó: “El Intendente le muestra a las futuras generaciones un valor agregado a la política, mantiene su palabra del 2011 de la no reelección indefinida de los intendentes, los diputados o los concejales. Planteamos la ley a través de Juan Andreotti y con los legisladores que entendieron la necesidad, dando forma a que tengamos mandatos con una sola relección. Él lo cumplió y nos pone a todos la vara más alta para el futuro”.



Por su parte, el concejal por Unidad Ciudadana, Matías Molle, consideró que “fue un discurso emotivo, enumeraron un montón de logros de la gestión en estos ochos años, muchas veces nosotros desde una oposición seria hemos reconocido; y vemos muy positivo como ha cumplido su palabra y promesas”.



Otro edil, Sebastián Salvador de Cambiemos, también opinó: “Hizo un balance de los ocho años, reflejó un poco la gestión que tuvo que nosotros la valoramos. El fin es que los sanfernandinos tengan mejor calidad de vida. En definitiva al final con una carga emocional despidiéndose de sus concejales y sus militante. Creo que en definitiva fue un buen discurso del Intendente”.



“Él tendría una reelección más –agregó- pero hizo una decisión importante y creo que es un ejemplo a seguir. Es una de las cosas con las cuales coincido”.



Luis Andreotti concluyó: “Es un momento de agradecimiento, de hacer positivo por todo lo bueno que nos sucedió. Uno en los logros siempre está contento, cuando inauguramos el Cuartel de Bomberos yo pensaba que cualquier intendente estaría satisfecho de poder inaugurarlo, lo mismo con el nuevo Hospital o las inauguraciones de las escuelas. Un montón de realizaciones que han permitido la función de gobierno y realmente uno está muy satisfecho”.



Estuvieron presentes en la apertura de sesiones del HCD los secretarios de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio; de Gobierno, Luis Freitas; de Obras Públicas, Santiago Ríos; de Servicios y Espacios Públicos, Martín Galera; de Protección Ciudadana, Hugo Giuffré; de Educación y Deportes, Carlos Traverso; de Modernización, Gonzalo Cornejo; subsecretarios, directores y funcionarios del Departamento Ejecutivo; miembros de las fuerzas policiales, bomberos y ex combatientes de Malvinas Argentinas.