12/03/2019 - 19:10 | Política / Lavagna advirtió que Macri dejará una “herencia peor” que la del kirchnerismo y se mostró más cerca de una candidatura Herramientas: Compartir: El ex ministro de Economía Roberto Lavagna afirmó hoy que “las circunstancias” lo “fueron empujando” a volver a la luz pública, al tiempo que advirtió que Cambiemos dejará una “herencia peor” que la del kirchnerismo y cuestionó a ambos “extremos”.

“Las circunstancias me fueron empujando a lo largo de los meses y aquí estamos”, indicó Lavagna al referirse a su cambio de postura desde el año pasado, cuando había rechazado de plano una eventual postulación a la Presidencia.



No obstante, el economista cercano al espacio peronista Alternativa Federal aclaró que “no está decidida la presentación de candidaturas, las candidaturas deben venir al final, primero están las ideas” y agregó: “Estoy tratando de contribuir a que se entienda que la grieta no nos conduce a ningún lado”.



“Debemos ser capaces de construir un espacio amplio donde haya gente de todos los partidos políticos y una porción importante de gente que se incorpora a la vida política frente a una situación de tener que elegir entre dos extremos que no nos satisfacen”, añadió en declaraciones a Radio Metro.



Lavagna se refirió también al encuentro que mantuvo el último lunes con el conductor televisivo Marcelo Tinelli, como parte de las reuniones con gente de la sociedad civil que no está en la política pero que tiene “preocupaciones frente al cuadro que estamos viviendo”.



“Ya habíamos desayunado hace dos meses en mi casa con menos ruido periodístico. Esta fue una nueva charla sobre los temas del país con gente de toda clase que no tiene que ver con la política pero se da cuenta que algo tiene que hacer”, expresó.



El ex ministro de Economía consideró que el presidente Mauricio Macri y la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner son “dos extremos” desde “el punto de vista político” y evaluó: “Los dos tienen una vocación de absorberlo todo, de permanencia, no tienen en la cabeza la idea de la alternancia, la idea de buscar consenso de manera permanente y en eso hay similitudes muy importantes”.



A modo de ejemplo, señaló: “Que el justicialismo haya logrado retener un puesto más en el Consejo de la Magistratura, impidiendo que el Gobierno haya alcanzado una mayoría absoluta, cosa que fue presentado como una movida antidemocrática, es todo lo contrario. Lo antidemocrático es querer, con 35% de los votos, quedarse con una mayoría absoluta en el organismo que designa nada más y nada menos a los jueces. Esos son los resultados institucionales que evidencian que no hay tantas diferencias”.



Respecto de la economía, Lavagna aseguró que los últimos cuatro años del gobierno de Cristina Kirchner “fueron malos” y dejaron “una herencia” pero que “estos últimos cuatro años en lugar de superar la herencia profundizaron la crisis”.



“No basta con cambiar por cambiar. Hubo un cambio pero no sirvió, si no se cambia en la buena dirección obviamente se acumulan otros cuatro años”, sostuvo el economista.



En este sentido, remarcó que "el gobierno que venga parte de ocho años de recesión, de una caída del Producto Bruto per cápita más fuerte, una tasa de inflación mucho mayor, una deuda que no existía, y eso hace que se termine dejando un herencia peor", agregó.