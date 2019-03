Sergio Massa: “el presidente les mintió a los argentinos”

El líder del Frente Renovador y referente de Argentina Federal, Sergio Massa, cuestionó hoy las políticas económicas del Gobierno y sostuvo que el presidente Mauricio Macri “les mintió a los argentinos”.



El dirigente opositor señaló que su espacio debe construir una propuesta electoral “que represente a una nueva mayoría, para cambiar las malas decisiones” que, según él, llevaron al país “a estar de rodillas”.



“El Presidente les mintió a los argentinos y hoy tenemos un Gobierno que no da para más. Por eso, tenemos la obligación de construir una nueva mayoría para gobernar después del 10 de diciembre y cambiar esta realidad que sigue lastimando a la Argentina”, agregó.



En declaraciones radiales, Massa señaló que el objetivo es “contarle a la gente cómo se van a resolver los problemas que generó” la administración de Cambiemos y “los que venían de antes y no pudieron solucionar”.



En este sentido, el ex diputado nacional opinó que “hay que dejar de ir a buscar afuera lo que tenemos en nuestro país” y resaltó que “la gente no puede vivir más de fracaso en fracaso”.



“La Argentina necesita recorrer un camino totalmente distinto al del Gobierno, vinculado a la producción y el trabajo, con una reforma del Sistema Tributario progresiva, para disminuir la presión impositiva a quienes quieran producir, reducir impuestos a la exportación y alentar al consumo interno”, precisó.



Además, Massa acusó al Gobierno de representar “a los sectores más concentrados” y señaló que “en estos 3 años, beneficiaron a las 10 empresas de Energía en lugar de proteger a más de 25 millones de argentinos que movilizan el consumo interno”.



Por último, el tigrense aseguró que está mejor preparado que en el 2015 para asumir al frente del Ejecutivo nacional: “Estos 4 años me sirvieron para aprender”, explicó.



“Hoy, estoy convencido de haber aprendido de mis errores, tengo en claro cuáles son las equivocaciones de este gobierno y confío en que vamos a construir un gobierno de unidad nacional”, cerró.