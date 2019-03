12/03/2019 - 15:14 | Zonales / San Isidro Qué hacer con los dispositivos electrónicos que ya no se usan en San Isidro Herramientas: Compartir: ver más imágenes El sábado 16 de marzo, de 10:00 a 14:00, el Municipio recibirá CPU, monitores, teclados, mouses o impresoras, en distintas puntos del distrito. Computadoras obsoletas o que ya no funcionan, notebooks que quedaron guardadas en lo alto del placard o impresoras que ya no funcionan y juntan polvo. Poca gente sabe qué hacer con esos dispositivos y mucha, incluso, termina acumulándolos en su propia casa. Para deshacerse de ellos, el sábado 16 de marzo, de 10:00 a 14:00, el Municipio de San Isidro realizará la VIII jornada de recolección de residuos electrónicos en diferentes puntos del distrito.



La campaña tiene un triple objetivo: evitar la contaminación ambiental que implican los residuos electrónicos; que los vecinos puedan donar aquellos equipos que ya no utilizan; y por último, junto a los profesionales de la Fundación Equidad, estos elementos en desuso se convierten en computadoras nuevas que luego se entregarán a distintas instituciones locales y escuelas que las necesitan.



CPU, monitores, teclados, mouses, netbooks, notebooks, escáneres e impresoras son algunos de los aparatos que se pueden llevar.



Como resultado de las ediciones anteriores se logró quitar de circulación unas 23 toneladas de residuos electrónicos, se donaron computadoras a organizaciones civiles, jardines de infantes y se equiparon cinco centros de capacitación en informática y alfabetización digital para la tercera edad.



Se trata de una iniciativa organizada en conjunto entre la Red Juvenil Tomá la Voz que promueve la Secretaría de Integración Comunitaria, la Fundación Equidad y la Subsecretaría de Espacio Público.



Según Greenpeace, cada argentino desecha tres kilos de basura electrónica por año, lo que significa 120.000 toneladas de basura que termina en rellenos comunes. Y el problema no sólo es la cantidad o el volumen sino que la mayoría de sus partes son contaminantes y tardan entre 10 y 300 años en degradarse. La Fundación Equidad estima que con 7.000 kilogramos de lo que para muchos es sólo “basura electrónica” podrían fabricarse unas 1.000 computadoras recicladas y listas para usar.

En caso de lluvia se pasa al sábado 23 de marzo.



Los puntos de recolección de residuos son los siguientes:

– Martínez: Plaza 9 de julio (Necochea y Larumbe).

– San Isidro: Plaza Castiglia (Don Bosco y Monseñor Alberti).

– Beccar: Club Social de Beccar (Av. Centenario 1941).

– Villa Adelina: Paseo de los Inmigrantes (Piedrabuena 1600).

– Boulogne: Estación del Ferrocarril Belgrano Norte (Scalabrini Ortiz y Godoy Cruz)

– La Horqueta: Delegación Municipal de La Horqueta (Blanco Encalada 2399). Volver