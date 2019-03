Andreotti inauguró la renovación de la Primaria N° 21 y Secundaria N° 10

El Intendente de San Fernando junto al Diputado Provincial Juan Andreotti, renovó a través del Programa ‘Ayuda a Escuela Provinciales’, el establecimiento donde también funciona la EPA N° 702. Las obras incluyeron refacción de aulas y salas; renovación de núcleos sanitarios; biblioteca; instalación eléctrica; pintura general; desagües cloacales y nuevo mobiliario. ver video

El Municipio de San Fernando, de cara al ciclo lectivo 2019, renovó durante el verano 20 establecimientos educativos con una inversión de más de 100 millones de pesos.



Luis Andreotti, Intendente de San Fernando, realizó el corte de cinta de la segunda etapa de renovación de la histórica Escuela Primaria N° 21 y la Escuela Secundaria N° 10, ubicadas en Brandsen 2587. El acto inaugural contó la presencia del Presidente del HCD, Santiago Aparicio; funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal; concejales; consejeros escolares; autoridades escolares; y familias.



“Este es un día muy importante para San Fernando ya que hemos inaugurado la puesta en valor de dos escuelas con mucha historia. No hacemos más que seguir los objetivos que nos planteamos de tener una sociedad más justa, con mayor integración, inclusión e igualdad de oportunidades. La educación es una gran herramienta, por eso tratamos de invertir todo lo que se pueda para que los trabajadores de la educación y los alumnos tengan lugares dignos”, destacó el Jefe Comunal.



Por su parte, el Diputado Provincial, Juan Andreotti, consideró: “En este establecimiento el año pasado realizamos la primera etapa de las obras, se trata de una escuela muy grande y tenemos la suerte de poder inaugurar la segunda parte, dejando terminada por completo un espacio donde participan muchísimos alumnos. Hoy tienen hechas a nuevo las aulas, baños, bibliotecas, patio, sala de computación y todo lo que realmente ha hecho que quede una escuela digna para todos los vecinos de San Fernando”.



La Directora de la Primaria Nº 21, María Florencia Scialpini, sostuvo: “Este año cumplimos 110 años y esta renovación integral del edificio es algo que venimos soñando hace mucho tiempo. Esta obra nos llena de orgullo, esperanza y satisfacción porque no hay una fábrica mayor de sueños que una escuela. Es una comunidad que se lo merece, estamos felices y muy agradecidos”.



Asimismo, la Directora de la Secundaria Nº 10, Soledad Orquera, agregó: “Se siente un orgullo impresionante, nuestros alumnos se merecían tener condiciones óptimas para estudiar, aprender y disfrutar estas modernas instalaciones. Agradecemos siempre al Intendente Andreotti que nos acompaña en cada momento en pos de lo mejor para nuestros alumnos”.



Las familias presentes también opinaron acerca de la renovación del establecimiento donde concurren sus hijos. Lucila consideró: “La escuela quedó muy linda, antes se la veía bastante deteriorada. Cuando volvimos este año no pudimos creer lo cambiado que estaba todo”.



Otro vecino, Pablo, resaltó: “Estoy muy contento, mi nene viene desde primer grado, la escuela cambió para bien. Agradezco a la gestión de Andreotti, nunca lo vi a mi nene con tantas ganas de empezar el colegio”. En tanto, Florencia, sostuvo: “Se nota un gran cambio en la escuela; es importante que los chicos tengan un buen lugar para estudiar y las docentes para trabajar”.



Por último, el vecino Daniel expresó: “Es la primera vez que traigo a mi hija y la verdad que la escuela me parece hermosa, se nota que lo renovaron completamente, da gusto traer a nuestros hijos acá”.



La segunda etapa de la puesta en el establecimiento educativo provincial incluyó refacción de aulas, salas administrativas y biblioteca; sistema eléctrico e iluminación; desagües cloacales y pintura general.



Con una inversión de más de 100 millones de pesos, en 2019 el ‘Plan de Ayuda a Escuelas Provinciales' ejecutó obras en los jardines de infantes N° 913, 914, 917, 932 y 926; las Escuelas Primarias N° 6, 7, 9, 21 y 40; las Secundarias N° 6, 3, 10, 16, 13 y 23; y las escuelas de isla N° 31 y 32. Además se incluyen obras en el Instituto de Formación Docente Nº117. Entre los edificios, está el Normal Artigas, uno de los establecimientos con mayor matrícula del distrito.



Luis Andreotti concluyó: “Estamos contentos porque este año invertimos en el Programa de 'Ayuda a Escuelas Provinciales' unos 100 millones de pesos. Además, el Municipio tiene un sistema escolar formalmente establecido muy importante con Jardines Maternales, CEIM, Universidad descentralizada y Escuela de Oficios. Destinamos un buen presupuesto en educación y eso es una gran inversión que estamos haciendo para el futuro de San Fernando”.