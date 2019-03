11/03/2019 - 22:10 | Información General / El gremio de pilotos advirtió a Aerolíneas que no volará los Boeing 737 Max Herramientas: Compartir: La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informó hoy que ordenó a sus afiliados que no vuelen más aviones Boeing 737 Max, luego de los dos accidentes ocurridos en los últimos cinco meses. En ese sentido, APLA pidió "tanto a la ANAC como a Aerolíneas Argentinas medidas preventivas que garanticen la seguridad de las tripulaciones (pilotos y TCPs) y de los pasajeros".



"Lamentablemente, pese a la premura del caso hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna de parte de las mismas", señaló el gremio en un comunicado.



Asimismo, señaló que "en virtud de lo expuesto, desde APLA se dio mandato gremial a los pilotos de Aerolíneas Argentinas de NO tomar servicio en vuelos operados con Boeing 737 MAX", y aclaró que "los vuelos en curso se completan y regresan a base".



"Las decisiones adoptadas por otras líneas aéreas que han suspendido de momento las operaciones en Boeing 737 Max y la indefinición de parte de esa compañía o de otros organismos de regulación determinan, con carácter preventivo, la exigencia de evitar los factores de riesgo que se desprenderían de los accidentes ocurridos", agregó APLA.



Por último, el sindicato precisó: "El presente mandato se formula hasta tanto recibamos por parte de ARSA, o en su caso la ANAC, la información y garantías suficientes de la inexistencia de riesgo alguno en las operaciones con dichas aeronaves".



El comunicado se difundió luego de que el domingo el vuelo ET- 302, que haría la ruta entre Adis Abeba (Etiopía) y Nairobi (Kenia) de la empresa Ethiopian Airlines se accidentó seis minutos después de haber despegado y no hubo sobrevivientes.



En ese vuelo viajaban 149 pasajeros de 35 nacionalidades diferentes y ocho tripulantes.

El 29 de octubre pasado un avión similar de la compañía Lion Air se estrelló en el mar de Java, en Indonesia, con 189 personas a bordo. Volver