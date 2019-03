Luis Andreotti inauguró el ciclo lectivo con la puesta en valor de histórica Escuela N° 9 de Victoria

El Intendente de San Fernando, junto al Diputado Provincial Juan Andreotti, dio apertura a las nuevas instalaciones de las EPB N° 9 y ESB N° 13. Se trata de una escuela con 129 años que quedó renovada integralmente. “Este año invertimos 100 millones de pesos en las escuelas provinciales, que abarca también 7 millones de pesos que le dimos al Consejo Escolar para el arreglo del gas, para que las escuelas estén seguras.”, sostuvo Luis Andreotti. ver video

El Municipio de San Fernando sostiene un Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales con el que todos los años se destina una gran inversión para la puesta en valor de establecimientos educativos bonaerenses con grandes falencias edilicias, infraestructurales y de equipamiento. De cara al ciclo lectivo 2019, se renovaron 20 escuelas con una inversión de 100 millones de pesos.



El Intendente Luis Andreotti, el Diputado Provincial Juan Andreotti, el Presidente del HCD, Santiago Aparicio y toda la comunidad educativa dieron inauguración a la renovada Escuela Primaria N° 9, una institución con 129 años de vida que fue la primera primaria pública de la localidad de Victoria.



“Para uno que vino acá cuando era chico, es un momento muy especial. Estamos muy contentos por toda la inversión que hacemos en la escuela pública. Hacemos recordar siempre a los chicos que cuiden lo que vamos arreglando, así el día de mañana todos los alumnos tendrán establecimientos dignos. Con el esfuerzo que venimos haciendo durante los siete años, uno con orgullo puede decir que desde el primer escritorio hasta el último banco que se compró en San Fernando lo hizo el Municipio”, manifestó el Jefe Comunal.



En relación al Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales 2019, destacó: “Este año invertimos 100 millones de pesos en las escuelas provinciales, que abarca también 7 millones de pesos que le dimos al Consejo Escolar para el arreglo del gas, para que las escuelas estén seguras. Tenemos poco tiempo porque hay que arreglarlas en los tres meses de verano. Por suerte tenemos gente responsable con compromiso y las pudimos terminar a tiempo”.



Por su parte, el legislador bonaerense Juan Andreotti consideró que “es un día de alegría para toda la comunidad y los vecinos de San Fernando ya que la emblemática Escuela Nº 9 más la Secundaria Nº 13 hoy abrió con sus instalaciones a nuevo; es una obra de mucha importancia y de mucho esfuerzo porque la hicimos en estos tres meses donde no hubo clases, invertir y tener este tipo de escuelas en San Fernando es muy importante para nosotros”.



En este sentido, subrayó: “Desde el día que llegamos invertimos en educación. Primero en todo lo que respecta a la educación no formal del Municipio, que son los Jardines Maternales, y los CEIM. Luego, tuvimos la necesidad de dedicarnos a algo que no tiene responsabilidad directa el Municipio, que son las escuelas públicas donde concurren nuestros vecinos. Nuestra bandera es la integración, la posibilidad de contener cada día más chicos, lo venimos haciendo con el deporte y la cultura, y mucho más con la educación”.



La puesta en valor de la Escuela Primaria N° 9 incluye renovación de sistema eléctrico e iluminación; patio nuevo cubierto; mampostería y pintura general; baños y núcleos sanitarios; y la construcción de dos bibliotecas nuevas. La Directora de la EPB N° 9, Susana Lajara, y la Directora de la Escuela Secundaria N° 13, Paulina Giménez, agradecieron la obra del Municipio.



“Queremos agradece formalmente al Intendente por toda la obra que se llevó adelante. Para nosotros es una renovación enorme que en un principio creíamos imposible de tener instalaciones prácticamente hechas a nuevas. Son todos los baños de los chicos y los salones que quedaron nuevos, estamos anonadados y no podemos creer lo que tenemos ahora para comenzar el ciclo lectivo 2019”, manifestó Giménez.



Con una inversión de 100 millones de pesos, las obras del Programa de Ayuda a Escuelas Provinciales 2019 alcanzan a las EPB N° 6, 7, 9, 21, 31 –de islas-, 32 y 40; las ESB N° 3, 6, 10, 13, 16 y 23; los jardines de infantes N° 913, 914, 917, 926, 927 y 932; y el Instituto de Formación Docente N° 117.



Estuvieron presentes funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal; concejales; consejeros escolares; autoridades escolares; asociaciones civiles y fuerzas policiales; sindicatos y gremios docentes; y familias de la comunidad.