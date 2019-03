Vidal tomó juramento a José Grippo como Secretario de Legal y Técnica

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, tomó hoy juramento a José Grippo como Secretario de Legal y Técnica, en un acto que se realizó en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno en el que estuvieron presentes ministros y secretarios.

La gobernadora le dio la bienvenida a su gabinete y aseguró que la designación “es el resultado de tu esfuerzo, tu trabajo y compromiso a lo largo de muchos años en este equipo”. Grippo se desempeñaba como subsecretario de Coordinación Administrativa de la Jefatura de Gabinete provincial desde diciembre de 2015 hasta ahora.



“Has demostrado no solo a mi sino a todos los que están acá lo que has hecho y tu compromiso por este proyecto” y “no hay nadie en esta sala que no pueda decir que no es un cargo muy merecido, estamos muy orgullosos de vos”, concluyó Vidal.



Por su parte, el flamante secretario de Legal y Técnica agradeció a su equipo que “ayuda todos los días para poder cumplir este objetivo y hacer bien el trabajo que nos toca” y se puso a disposición del gobierno provincial.



José María Grippo, nació en 1989 en la ciudad de Trenque Lauquen. Es abogado recibido en la Universidad Católica Argentina que trabajó en la Dirección General de Políticas de Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, y acompaña a la Gobernadora y a Federico Salvai desde 2012 cuando se desempeñaba como asesor administrativo y legal en la Secretaría de Desarrollo Ciudadano en Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.