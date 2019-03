San Fernando homenajeó a todas las mujeres en su día

La Plaza Mitre se colmó de vecinas y trabajadoras que compartieron sus experiencias y se interiorizaron de todos los servicios y programas con perspectiva de género del Municipio de San Fernando.



El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se conmemora hace más de noventa años en las Naciones Unidas y en muchos países del mundo. Es una fecha para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor de aquellas mujeres que desempeñaron un papel extraordinario en la defensa de sus derechos. El Municipio de San Fernando sostiene una serie de actividades abiertas, libres y gratuitas para todos los vecinos, conmemorando la ‘Semana de la Mujer'.



Durante la mañana, se realizó un encuentro especial en la Plaza Mitre, ubicada en Constitución y Madero, donde vecinas y funcionarias públicas compartieron experiencias y reflexionaron sobre el rol de la mujer en la sociedad. Además, se brindó información sobre todos los servicios y programas que ofrece la Comuna con el fin de apuntar a problemáticas de género.



La Secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales del Municipio, Alicia Aparicio, participó de la actividad y sostuvo al respecto: “Para que una administración dé resultado, se necesita un buen conductor, pero también formar muy buenos equipos. Es el caso de la Intendencia de San Fernando, donde contamos con una mirada de género en todas las áreas”.



En ese sentido, la funcionaria detalló: “En San Fernando contamos con Secretarias, Subsecretarias, Jueza de Faltas, Jueza de Paz, Subtesorera y por primera vez tenemos una Contadora municipal. Una gran cantidad de mujeres que se han ido ganando el puesto con su esfuerzo y su capacitación diaria”.



La Directora General de Desarrollo Humano, Contención e Inclusión Social, Gabriela Dell Olio, señaló: “Pensamos en la 'Semana de la Mujer' para realizar distintas actividades y que la mujer de San Fernando se pueda acercar y participar. La idea es tener un espacio de reflexión, asesorarlas e invitarlas al área que tenemos de Política de Género y Diversidad Sexual, que está en Henry Dunant 1369 y funciona de lunes a viernes de 8 a 17 hs. Las vecinas se pueden acercar sin turno previo con cualquier cuestión de género; van a ser recibidas y contenidas por equipos profesionales interdisciplinarios”.



Por su parte, la Lic. Sandra Grimaldi es la primer Contadora Municipal en la historia de San Fernando. “Es un orgullo ocupar este lugar –celebró- y estoy siempre agradecida por la oportunidad que me dieron. Lo llevo adelante con mucha responsabilidad, pongo lo mejor de mí cada día y me encanta lo que hago. En el equipó de contaduría además la mayoría somos mujeres, que ayudan a que yo pueda desempeñar todo lo que hago de la mejor manera”.



En lo que respecta al delta sanfernandino que abarca las secciones de Islas 2da. y 3ra., la Directora General de Salud en Islas es Claudia Regenjo. “Tenemos muchas mujeres en el plantel profesional que todos los días le ponen mucho cariño y esfuerzo a su trabajo. Y la isla es un lugar donde las cosas se deben hacer con ese amor. El Municipio da muestra de tantas mujeres que tiene en lugares importantes cumpliendo importantes funciones”, consideró.



Dentro del área de Salud Pública, la Directora de Administración de Centros de Atención Primaria, Florencia Aiccardi, aseguró que “es una oportunidad muy grande que da el Municipio de poder dirigir áreas tan grandes, en mi caso, coordinar los CAPS es una tarea alentadora y hay muchas mujeres que todos los días trabajan en los establecimientos sanitarios; es el 80% del personal que son mujeres y tienen mucha vocación social y compromiso por lo que hacen”.



Otra sanfernandina que ocupa un cargo de gran responsabilidad es la Jueza de Faltas de San Fernando, Mónica González. “En estos últimos años ha crecido efectivamente la participación de la mujer en la función pública y se ha demostrado que mujeres muy jóvenes arrancan en sus tareas con mucho ímpetu y una gran capacitación. Con el correr de los años se transforman en trabajadoras muy eficientes. Esto me pone muy contenta y se va aumentando el caudal de las que se suman a los puestos de responsabilidad”, manifestó.



En tanto, la concejal Corina Ramírez agregó: “Hoy, el lugar que tiene la mujer se debe a la lucha de muchas otras mujeres de otras épocas en la que la figura de la mujer estaba relegada a la familia, hijos y al hogar. Hoy, que la mujer esté representada en todos los sectores sociales hace que la responsabilidad sea más nuestra que de la Historia, que nos dio el puntapié y la responsabilidad hoy es nuestra para que lo que alcanzamos sea aún mayor a lo que podemos llegar a alcanzar”



Alicia Aparicio concluyó: “Estamos felices porque hoy somos parte de una gestión que tiene grandes resultados, y la mirada de la mujer se encuentra presente en las distintas áreas del Municipio”.