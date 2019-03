08/03/2019 - 18:12 | Zonales / Tigre Tigre despliega un operativo preventivo ante la sudestada Herramientas: Compartir: El Comando de Operaciones de Emergencias Municipales (COEM) tuvo una reunión encabezada por el intendente Julio Zamora, donde se definieron las medidas de seguridad. Se efectúa una red de protección ciudadana en puntos estratégicos del distrito para mantener la situación bajo control. Hasta el momento, no hay evacuados.

www.elcomercioonline.com.ar

El Municipio de Tigre despliega su operativo de control para neutralizar las consecuencias de la sudestada. Tras la emisión del comunicado del Servicio de Hidrografía Naval que prevé una crecida del río de 3,55 mts para las 23 hs de este viernes, el Comando de Operaciones de Emergencia Municipales (COEM), mantuvo una reunión encabezada por el intendente Julio Zamora, donde se determinaron las medidas preventivas.



“Llevamos adelante una reunión inmediata del COEM para que participen todas las secretarías que tienen injerencia en la operativa. Con esta altura del río vamos a tener calles anegadas, pero queremos llevar tranquilidad a la comunidad, estamos preparados. Definimos tres posibles centros de evacuación en caso de ser necesarios y la disposición de 2 polideportivos. Sin embargo, al momento Tigre no tiene evacuados", señaló el intendente de Tigre, Julio Zamora.



Y agregó: "La situación está siendo monitoreada desde el COT junto al SET, Servicios Públicos y Defensa Civil, evaluando el desarrollo del alerta emitido por el Servicio de Hidrografía Naval".



El COEM moviliza la totalidad de sus recursos, que reúne Defensa Civil, Servicios Públicos, Centro de Operaciones Tigre (COT), Promoción Social y otras áreas afines, a lo largo de toda la zona costera del distrito para mantener la situación bajo control.



El municipio prevé instalar tres postas: una ubicada en el puente Sacriste, entre San Martín y Lavalle; en Castiglioni y Santa María, en Rincón de Milberg y otra en Dique Luján, sobre la calle 12 de octubre 973. Además los polideportivos Güemes, de Benavídez y Mariano Moreno, de Troncos del Talar, estarán alertas para dar solución ante cualquier contingencia que pueda presentarse.



Es importante tener en cuenta: evitar sacar la basura; no circular por calles ni zonas anegadas y no acercarse a postes ni cables caídos. Ante cualquier duda o situación de emergencia, los vecinos pueden comunicarse desde un teléfono fijo al 103, o llamar al 0800-122-84473; 5288-3400 (COT); 4512-9999 (SET); o 5288-3411 (Defensa Civil).



Estuvieron presentes durante el encuentro del COEM: el concejal Luis Samyn Ducó; el secretario General y de Economía, Fernando Lauría; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoo; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Pedro Heyde; el secretario Salud, Fernando Abramzon; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el subsecretario Operativo, Nicolás Vecchi; el director general de Tránsito y Transporte, Cristian Lissera; el director general de Defensa Civil, Patricio Lavernicocca; el director general de Centro de Operaciones, Fernando Cañumiul y personal del SET. Volver