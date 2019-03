08/03/2019 - 17:58 | Actualidad / El Municipio organiza el Mes de las Mujeres en San Martín Herramientas: Compartir: Bajo la consigna #JuntasLibresIguales, el ciclo incluirá charlas, encuentros, stand up y cine, entre otras actividades durante marzo. Además, se suma al Paro Internacional de Mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Municipio de San Martín organizó una agenda de actividades para el “Mes de las Mujeres - #JuntasLibresIguales”, un ciclo que se extenderá durante marzo en diferentes puntos de la ciudad con el objetivo de poner en valor los aportes que realizan las mujeres en distintos ámbitos de la vida.



La agenda comenzará hoy con el apoyo del Municipio al Paro Internacional de Mujeres, otorgando asueto a las trabajadoras municipales a partir de las 12 para que puedan participar de actividades y concurrir a la movilización, que fue convocada hacia el Congreso a las 14, en la Plaza Kennedy.



Además, durante el mes vecinas y vecinos podrán participar de los shows de stand up, el ciclo de cine bajo las estrellas, la muestra artística “Mujer (es)” en la Casa Carnacini, y espacios culturales que las tendrán como protagonistas.



El viernes 22 se realizará un nuevo ciclo de San Martín Piensa, con mujeres referentes que reflexionarán sobre temas de agenda pública y compartirán lo que cada una está construyendo desde sus distintas profesiones y compromisos en pos de un futuro en igualdad. Será en el Complejo Cultural Plaza, a las 18.30.



Por otro lado, el programa San Martín Lee ofrecerá títulos y autoras con temáticas de género en la biblioteca digital. Y el viernes 15, se realizará un Festival por el Derecho a la Educación Sexual Integral donde habrá stands, juegos, música, información, entre otras propuestas.



También, el miércoles 27 se llevará a cabo un curso de sensibilización y capacitación en género y violencia contra la mujer para personal municipal, en Convenio con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.



Y como cierre del Mes, se realizará el espacio Plaza de las Mujeres el sábado 30 en Plaza Mitre, de 17 a 20, como celebración de las distintas actividades. Habrá feria de mujeres emprendedoras, artistas locales, talleres para la comunidad, feria de libros y cuentos, y un recital de cierre.



Para consultar la agenda completa, los interesados pueden ingresá acá.



La Municipalidad de San Martín cuenta con distintos servicios y programas para las mujeres de San Martín. En este sentido, tiene un Sistema de Protección Integral para Mujeres que Padecen Violencia que brinda orientación, abordaje integral y tratamiento especializado, a través de los Programas Amparo, Sin Violencias, y el Programa de Monitoreo a agresores.



En 2018 el Municipio inauguró el Espacio Mujeres, que brinda atención integral a las víctimas de violencia de género y promueve la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres y de la comunidad LGBT. A lo largo de estos años se han atendido a casi 6 mil mujeres y, desde que funciona el Espacio, la asistencia integral creció un 65%.



El Municipio tiene también el programa de tratamiento grupal para varones con conductas violentas, la Mesa de Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la línea de asistencia gratuita 147, las 24 hs.



Por otro lado, la Municipalidad cuenta con consultorios para las personas de la diversidad sexual, espacios que facilitan el acceso a derechos y oportunidades de las mujeres y las personas de la diversidad sexual; una Consejería de Géneros y Diversidad para asesorar y ayudar a los jóvenes; el proyecto igualdad de género desde la primera infancia y el programa “Derecho a la identidad” que brinda orientación y asesoramiento jurídico y social para garantizar el efectivo cumplimiento del Derecho a la identidad.



Al mismo tiempo, el Municipio cuenta con una licencia especial para trabajadoras municipales que atraviesan situaciones de violencia. También se amplió de 110 a 120 días la licencia por nacimiento para personas gestantes, y de 2 a 30 días para el/la progenitor/a no gestante, que también aplica para casos de adopción. En el año 2017, se estableció el Protocolo de Intervención frente a situaciones de violencia de género, abuso, acoso y discriminación basada en el género, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, y en todas sus formas; y en junio de 2018, se adhirió a la Ley 14.783 de Cupo Laboral Trans. Volver