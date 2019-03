Julio Zamora: “Este 8 de marzo debe resonar la poderosa voz de las mujeres, en la lucha por una sociedad justa y sin violencia”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el intendente de Tigre encabezó un acto en reconocimiento a más de 20 vecinas por su rol social. Durante el evento, también se recordó la labor de Ana Grandi, concejala que desempeñó un gran trabajo por los sectores más vulnerables y se anunció la creación de un Consejo Municipal de la Mujer.



Con motivo del Día Internacional de la Mujer y bajo el lema “Mujeres de Tigre volando y unidas en Libertad”, el municipio realizó un acto de reconocimiento a más de 20 mujeres destacadas del distrito. El intendente Julio Zamora participó de la ceremonia, realizada en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) y manifestó que "este 8 de marzo debe resonar la poderosa voz de las mujeres, en la lucha por una sociedad justa y sin violencia". Además, se recordó la labor de Ana Grandi, concejala que desempeñó un gran trabajo por los sectores más vulnerables.



"Esta fecha nos llama a la reflexión sobre todas las problemáticas de la mujer en un mundo con una cultura patriarcal, que tiene que cambiar necesariamente. Desde nuestro género tenemos que acompañar ese proceso, impulsando políticas acordes, como lo hacemos en Tigre y seguir creando mecanismos", agregó el jefe comunal.



Este año, el encuentro se enfocó en aquellas vecinas que rompen con los estereotipos. Se homenajeó a mujeres que se dedican a actividades, profesiones u oficios no tradicionales y en otros casos, deportistas. A su vez, se brindó una distinción al personal femenino que se desempeña en Prefectura Naval Argentina Zona Delta; Policía Local; cuerpo femenino de Bomberos Voluntarios de Don Torcuato, Benavídez y Pacheco; empleadas del Centro de Operaciones Tigre (COT) y Defensa Civil.



Respecto de la fecha, la presidenta del HCD, Alejandra Nardi, explicó: "Las mujeres de Tigre son trabajadoras y luchadoras. Pero detrás tiene que haber una gestión comprometida, como la del intendente Zamora, que trabaja con perspectivas de género, contra el flagelo de la violencia de género y para que todas las mujeres tengamos las mismas oportunidades". Por su parte, la concejala Gisela Zamora, expresó: "Hoy homenajeamos a las mujeres que con su caminar rompen con los estereotipos que generan desigualdad en nuestra sociedad. Cada una de ellas es motivo de orgullo e inspiran a otras mujeres a seguir avanzando por la conquista de derechos".



Durante el acto, se reconoció a: Elvira Dominga Acuña, Paola Soledad Aranda, Marta Armanasco, Nancy Fürst, Mariné Gómez, Camila Ayelén Gorozo, Agustina Hernández, Celeste Hernández, Macarena Jaime, Florencia Maruri, Georgina Milagros Melatini, Liliana Pereyra, Lucía Noelia Pérez, Daiana María Ramírez, Julia Griselda Roballo, Julieta Rodríguez, Abigail Valdez, Ornella “Tete” Vega, Maribel Soledad Viera, Nelly Villagra, Alejandra Zanon. Además, se brindó una mención especial a Ana Grandi, concejala fallecida en julio de 2018. Durante sus tres períodos en el HCD (2001-2005,2005-2009 y 2009-2013), desempeñó un enorme trabajo por los sectores más vulnerables del distrito.



Susana Sosa, jefa de Bomberos Voluntarios de Benavídez, señaló: "Estoy muy orgullosa, cuando comencé nunca pensé que iba a durar tanto en esta vocación. Las mujeres fueron avanzando en cuanto a la igualdad en tantos ámbitos y la verdad que me pone muy feliz ver cómo se nos integra día a día". A su vez, Jenny Galarza Romero, presidenta del comedor “Las Semillas”, de Las Tunas, manifestó: "Agradezco al intendente por este reconocimiento. Esto es una alegría; detrás mío también hay madres que ayudan al merendero".



Previo al encuentro, el intendente Zamora inauguró un mural en el Centro de Atención Familiar y de Salud "Valentín Nores", realizado por mujeres artistas del distrito, y con eje en el 8M. Por otro lado, durante el acto en el HCD, se anunció la creación de un Consejo Municipal de la Mujer, un ámbito para se puedan seguir tratando temáticas de género e ideando políticas públicas en torno a las mujeres. Durante la noche, además, el palacio municipal y el puente Sacriste se vieron teñidos de tonos violetas en alusión a la fecha.



El 8 de marzo fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Mujer para recordar la lucha femenina por participar en pie de igualdad con el hombre en todas las esferas sociales. Así se busca ir avanzando hacia una sociedad igualitaria donde no haya discriminaciones en la política, la economía o cualquier otro ámbito.



Desde hace más de 10 años, Tigre impulsa diversas políticas de protección para las mujeres del distrito: dispone de una Comisaría de la Mujer y la Familia; una Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y dos Juzgados de Familia en el Polo Judicial del distrito. Además, el año pasado se inauguró la nueva sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Violencia de Género, que permitió agilizar trámites y contar con un lugar adecuado y especializado para asistir a las mujeres que sufren el flagelo.



Por otro lado, a través de programas educativos y laborales, el municipio ofrece a todas las mujeres del distrito oportunidades de autodesarrollo. En 2018, el 73% de las personas que participaron de los cursos de capacitación laboral de Tigre Instituto Formativo fueron mujeres.



A su vez, el municipio cuenta con programas de asistencia a víctimas de violencia de género como "Mujeres que acompañan mujeres" y "Mujeres emprendedoras de Tigre". A través de “Alerta Tigre – Género” las mujeres víctimas de violencia pueden denunciar agresiones o reportar situaciones de riesgo mediante diferentes dispositivos o aplicaciones tecnológicas y por medio del Dispositivo de Alerta para Mujeres Agredidas (DAMA) se brinda protección a quienes denunciaron a sus parejas o ex parejas. En 2018, Tigre lanzó la App de Género, desarrollada a partir de las últimas innovaciones tecnológicas, un aplicativo para teléfonos celulares que se instala luego de una evaluación del riesgo, y favorece la geolocalización, la seguridad de la víctima y el seguimiento de su caso.



Participaron del evento: los concejales Rodrigo Molinos, Daniel Gambino, Daniel Macri, Sonia Gatarri, Gladys Pollán, Florencia Mosqueda, Lucas Gianella, Sergio Romano y Sebastián Schafer; la secretaria de de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Roxana López; el secretario de Protección Ciudadana, Eduardo Feijoó; el secretario de Participación y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla; el secretario de Salud, Fernando Abramzon; el subsecretario de Promoción Social, Marcelo Marina; el subsecretario operativo del Centro de Operaciones Tigre, Nicolás Vecchi; la subsecretaria de Administración y Fortalecimiento Familiar, Silvia Cantero; la directora general de Discapacidad y Políticas de Inclusión, Marcela Jáuregui y los delegados de Benavídez Norte, Ernesto Angeli Klooster; Benavídez Sur, Alejandro Acuña; Don Torcuato Este, Mercedes García; Don Torcuato Oeste, Alejandro Moyano, y La Paloma, Daniel Núñez.