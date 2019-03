Andreotti inició el ciclo lectivo en los Jardines Maternales Municipales

El Intendente de San Fernando en el Jardín Maternal Santa Catalina, dejó oficialmente inaugurado el período de clases en los establecimientos educativos municipales. Se trata de dependencias donde hoy asisten a diario más de 1.000 niños de 8 meses a 3 años de edad, donde se les realizan todos los controles de salud.

El Intendente Luis Andreotti dio inauguración al ciclo lectivo 2019, con un acto en el Jardín Maternal Santa Catalina (Quintana 5056), junto a familias de la comunidad educativa, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Santiago Aparicio; el Secretario de Gobierno, Luis Freitas; el Secretario de Educación y Deporte, Carlos Traverso; Concejales y miembros del Consejo Escolar.



“Estamos contentos de lo que hemos progresado, los jardines son el corazón de nuestro sistema educativo municipal y se complementan con los CEIM, las Universidades y las Escuelas de Oficio. Cuando llegamos a la gestión había 250 alumnos y hoy con los siete edificios, de los cuales 3 son nuevos, tenemos alrededor de mil alumnos. Dentro de dos años pensamos llegar a unos 1300 alumnos”, señaló el Jefe Comunal.



En ese sentido, Andreotti remarcó: “Desde que llegamos a la gestión creamos la Secretaría de Educación y Deporte y llevamos adelante el Programa de 'Ayuda a Escuelas Provinciales', en esas áreas el año pasado hemos invertido 300 millones de pesos. Con la ayuda que le damos a la Escuela Provincial pretendemos que los chicos que asisten al colegio y los trabajadores de la educación tengan dignidad en cada espacio de enseñanza”.



Por su parte, el Presidente del HCD Santiago Aparicio, agregó: “Es una alegría poder compartir con los papás y los chicos un nuevo año. Desde el Municipio siempre incentivamos la educación y el deporte porque ayudan a integrar y hacen una mejor sociedad.

En todo este tiempo se ha formado un círculo virtuoso con el vecino que aporta y nosotros administramos de la mejor manera para que todos los recursos alcancen y se puedan generar situaciones importantes para el futuro de nuestra ciudad”.



Los vecinos presentes también opinaron acerca de los jardines y la atención de las docentes. Por ejemplo, Johana, mamá de la Renata, comentó: “Es el segundo año que viene mi nena y no me puedo quejar. Muy bueno el jardín y las maestras son un lujo”. Otra vecina, Mabel, abuela de Simón, sostuvo: “El jardín nos parece bárbaro, son muy educativos. Los nenes están contenidos y se los ve felices”.



Pedro, papá de Jimena, dijo: “Me parece muy bueno porque te brinda oportunidad de poder trabajar, le dan una buena enseñanza y estamos conformes”. Y Elvira, abuela de Franco, resaltó: “Siempre nos atendieron muy bien y le agradezco al Intendente Andreotti por todo lo que hace por los chicos”.



Luis Andreotti concluyó: “La educación es la mejor herramienta para integrar, incluir y dar igualdad de oportunidades. Y no solo lo decimos, sino que lo hacemos invirtiendo mucho dinero para que tengamos una mejor calidad de vida en todo San Fernando”.



Las clases iniciaron en los siete establecimientos educativos municipales:

- Jardín Maternal Municipal Don Mariano (Dirección: Humaitá 2856, 1° piso Teléfono: 4744-6014).

- Jardín Maternal Municipal Barrios Unidos (Dirección: Arenales 5449. Teléfono: 4580 – 4578).

- Jardín Maternal Municipal Virgen de Luján (Dirección: Quintana 5892. Teléfono: 4714-2782).

- Jardín Maternal Municipal Villa del Carmen (Dirección: Azcuénaga 1561 Teléfono: 4714-6030).

- Jardín Maternal Municipal Santa Catalina (Dirección: Quintana 5056 Teléfono: 4714-8729).

- Jardín Maternal Municipal Villa Jardín (Dirección: Guatemala 3089 Teléfono: 4575-3442).

- Jardín Maternal Municipal Nuestra Sra. de la Guardia (Dirección: Carlos Casares 2032 Teléfono: 4580-5735).