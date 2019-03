Storani dijo que tiene miedo de que haya protestas “violentas” por un clima social que “va tomando voltaje”

El vicepresidente del Comité Nacional de la UCR, Federico Storani, dijo hoy que tiene miedo de que haya protesta “violentas” ya que, según consideró, “hay un clima que va tomando voltaje y eso genera factores de inestabilidad”.

“Puede pasar (que la gente salga a la calle). El hecho de que no haya ocurrido en diciembre, que fue un diciembre tranquilo, no significa nada, esto puede ocurrir en cualquier momento”, advirtió Storani, quien ante una consulta puntual dijo que “sí” le da miedo esa situación.



En declaraciones a la radio La990, el dirigente radical dijo que el presidente Mauricio Macri está convencido de que “este es el camino, lo ha dicho mil veces”, pero advirtió sobre la inconveniencia de seguir en esa estrategia.



“Lo que pasa es que los hechos le demuestran lo contrario y esos hechos pueden ir produciendo una herida en el tejido social cada vez más profunda, que no sé si no puede en su momento manifetarse de manera más fuerte o violenta”, señaló Storani.



El dirigente bonaerense indicó que “lo que hay es un clima que va tomando voltaje y eso genera factores de inestabilidad” y consideró que “puede pasar” que haya protestas fuertes por la situación social.



Además, subrayó: “cuando veo por ejemplo que las fábricas suspenden trabajadores, que los niveles de inflación siguen altísimos, que las tarifas son un flagelo para las pequeñas y medianas empresas que son las que generan más empleo me parece que es necesario encontrar consensos, denominadores comunes para encontrar caminos intermedios”.



“Cuando la crisis es profunda, prolongada y sumamente arraigada tenés que ampliar la bases de sustentación, no encerrarte”, advirtió.



Además, lamentó que “ no hay demasiado tiempo para lograr que se haga una propuesta que sea superadora de esto que se ha llamado la grieta “.



“La polarización aguda, el enfrentamiento entre dos sectores de manera aguda e irreconciliable no sirve absolutamente para nada, puede servir para ganar una elección pero no sirve para gobernar”, dijo.