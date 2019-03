Roban a la bailarina Valeria Archimó en un centro comercial de Pacheco

La bailarina Valeria Archimó denunció hoy que delincuentes forzaron su auto y le robaron pertenencias cuando estaba estacionado en un centro comercial del partido bonaerense de General Pacheco, donde también fueron violentados otros tres vehículos.



Fuentes policiales confirmaron a Télam que el robo se produjo ayer cerca de las 21.30 en el estacionamiento del centro comercial Novo Pacheco, situado en Bulogne Sur Mer 1275, donde Archimó dejo su Chevrolet Camaro estacionado.



Según la denuncia, delincuentes forzaron una de las puertas del auto y se apoderaron de sus pertenencias, entre ellas los pasaportes de todos los integrantes de su familia.



La bailarina contó esta mañana al canal Todo Noticias (TN) que el robo fue cometido cuando fue a una farmacia ubicada en el centro comercial.



"Me abrieron una de las puertas y me robaron la cartera. Yo dejé la cartera en el auto y me la manotearon y se llevaron los pasaportes y documentos muy importantes para mí. Tengo la esperanza de que me la devuelvan", expresó.



"No solo a mi me robaron. Hubo otros tres autos que sufrieron robos con la misma modalidad. El chico de seguridad no vio nada y las cámaras de seguridad del lugar no graban", se quejó Archimó.



La denuncia fue radicada en la la comisaría de General Pacheco, con jurisdicción en la zona. (Télam)