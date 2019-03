06/03/2019 - 20:09 | Zonales / San Fernando En tres días, más de 250 mil personas disfrutaron del Gran Corso Familiar de San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes Una vez más, la avenida Avellaneda se colmó de vecinos para el cierre del Gran Corso Familiar 2019. En su tercer y última jornada, desfilaron murgas locales, con el gran cierre de la Escuela de Samba “Unión Sanfernandina” y su tema ´Intemporal´. ver video

Acompañaron la animación de los locutores la reconocida artista y bailarina Nazarena Vélez y el popular Mariano de la Canal -ambos vecinos de San Fernando- en tanto que Sofía Fernández y Majo Martino formaron parte del desfile de la comparsa.



El Intendente de San Fernando, Luis Andreotti -quien concurrió acompañado por el Diputado Provincial Juan Andreotti y el Presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio- entregó trofeos como reconocimiento a cada murga participante.







El Jefe Comunal señaló: “Estamos muy contentos porque esto es una expresión cultural de nuestro pueblo de San Fernando, aquí la cultura de las murgas y las comparsas está muy desarrollada y estamos alegres de haber invertido durante estos ocho años en la avenida Avellaneda. Estamos orgullosos de haber hecho esta inversión y que tantas familias participen”.



“Durante el año realizamos un trabajo muy importante de integración con las murgas. Agradecemos a todos los directores por el esfuerzo y esperamos que cada año sigan mejorando”, agregó Luis Andreotti.



En tanto, el Diputado Provincial Juan Andreotti remarcó: “Cerramos tres noches de carnaval con una convocatoria espectacular. Cada año concurren más vecinos de otros distritos y esta noche asistieron más de 100 mil personas. La comparsa Unión Sanfernandina es la mejor de la Provincia de Buenos Aires y el nivel de nuestras murgas es para valorar. Agradecemos a cada integrante por el trabajo de contención social que realizan durante todo el año junto al Municipio. Esperemos que esta fiesta familiar siga creciendo año a año”.







Uno de los famosos que se involucraron, Nazarena Vélez, destacó: “El corso está cada año más grande, es impresionante la cantidad de familias que vienen. Estoy orgullosa de participar todos los años, soy vecina de San Fernando y me encanta. El trabajo de las comparsas es increíble, los trajes tienen un gran trabajo detrás, me deja anonadada".



Y Sofía Fernández, integrante del programa de televisión 'A todo o nada', quién bailó en la comparsa Unión Sanfernandina, agregó: “La estamos pasando espectacular, los vecinos son muy amables y están todos felices con este corso”.







Por su parte, la periodista Majo Martino, agregó: “Me parece espectacular, estoy encantada con el trabajo que tiene cada carroza. Me parece muy importante que exista esto para los vecinos y es fundamental transmitir un poco de alegría para estos tiempos difíciles que está atravesando el país”.



Los vecinos participaron de grandes sorteos en el Gran Corso Familiar, con premios como bicicletas, electrodomésticos y una motocicleta sorteada en la última jornada. Ingresando a https://www.sanfernando.gob.ar/corso2019 y anotando su número de DNI, obtuvieron un número para participar de los mismos.







Las murgas locales que desfilaron por la pasarela fueron: “Munyinga”, “Los Desconocidos”, “Ovación”, “Los Tachitos”, “Los Admiradores de Virreyes”, “Arco Iris”, en tanto que el cierre estuvo a cargo de la Escuela de Samba “Unión Sanfernandina”, como broche de oro de un espectáculo que cada año se supera.



