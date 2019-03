06/03/2019 - 19:43 | Zonales / Tigre 100 mil personas disfrutaron de los carnavales de Tigre Herramientas: Compartir: ver más imágenes El cierre incluyó el desfile de O’Bahía y Papelitos, de Gualegaychú y 40 murgas y comparsas locales. Además, en su primer año, participó Jaguarete´s integrada por vecinos y miembros de los talleres culturales y de las orquestas infanto juveniles del municipio. El intendente Julio Zamora destacó: "Cuando el Estado está presente, está la cultura en los barrios y está mucho mejor la democracia". ver video

En el complejo Pipa Tigre, con un corsódromo colmado de público, cerraron los Carnavales del Río 2019 que contaron con la presentación de las comparsas O'Bahía y Papelitos, de Gualeguaychú, y la local, Jaguarete's, integrada por vecinos y miembros de los talleres culturales y de las orquestas infanto juveniles del municipio. El intendente Julio Zamora acompañó los festejos junto a más de 100 mil espectadores que siguieron las alternativas de la fiesta en vivo, vía streaming y por redes sociales del municipio.



"Es una fiesta de los vecinos, un espectáculo gratuito hecho por los artistas que integran las 40 agrupaciones con la participación de más de 3500 habitantes de nuestro distrito. Siempre creciendo en la propuesta cultural que se manifiesta en sus talleres, en sus orquestas infanto juveniles” señaló Zamora, y añadió: “Cuando el Estado está presente, está la cultura en los barrios, el deporte en los 18 polideportivos, está mucho mejor la democracia. Hace años atrás el corso estaba prohibido, y nosotros logramos traerlo de vuelta a la gente".







Respecto de las políticas culturales, el jefe comunal hizo subir al escenario al joven Gaspar Asprelli, para quien pidió un fuerte aplauso y afirmó: "Hoy también estamos coronando que el primer Campeón Argentino de Ajedrez sea de Tigre. Esto es un gran orgullo porque lo vimos competir y superarse en los distintos encuentros municipales".



La celebración se vivió tanto sobre la pasarela como en las gradas, en donde la espuma volaba entre grandes y chicos y el ritmo se multiplicaba en todas las tribunas. Asimismo, los malabares, juegos de fuego y burbujas a cargo de payasos maravillaron a los espectadores, en la espera entre cada pasada de las agrupaciones.







"Es una alegría que distintas generaciones puedan compartir lo que crean en conjunto cada una de las murgas que trabajan durante todo el año", comentó la concejala Gisela Zamora, en referencia a los valores que transmite dicha fiesta popular.



La tercera fecha cerró con la participación de las siguientes agrupaciones: “Los Caprichosos de Don Torcuato”, “Esquivando La Malaria”, “Los Gedes de Bena”, “Los Diamantes de Pacheco”, “Los Galanes de Carupa”, “Los Nuevos Maravillosos”, “Malvinas Argentinas”. Por su parte, las reconocidas comparsas de Gualeguaychú, Papelitos y O' Bahía desplegaron todas sus plumas, brillos y felicidad entrerriana.







Al respecto, Antonella Benítez reina de la comparsa O'Bahía, destacó: "No sabía con qué nos íbamos a encontrar y fue una noche maravillosa. Fue muy similar a nuestra fiesta, la gente le puso mucha energía, no lo podemos creer. Nos sentimos súper bien recibidos".



Este 2019, desfiló por primera vez la comparsa local “Jaguarete's”, conformada por vecinos del distrito, y por chicos y chicas que asisten a los talleres culturales y orquestas infantiles juveniles. En esta oportunidad, presentaron su espectáculo Elemental, que simboliza los 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Sus bailarinas, Pamela y Vanesa manifestaron su emoción al tener la oportunidad de participar en un evento de esta magnitud.







A lo largo de las tres noches, las agrupaciones recibieron trofeos simbólicos por su participación. Además un jurado presente evaluó los trajes, los movimientos, la utilización de elementos novedosos y el tiempo, entre otros ítems para ayudar a mejorar su performance año tras año.



En las primeras fechas desfilaron: "Jaujinos de Oro" representando a Perú, “Los Soñadores de Ricardo Rojas”, “Estrellas de Pacheco”, “Locos Por el Ritmo”, “El Ciclón de Baires”, “Los Descontrolados”, “Los Pitufos”, “Los Auténticos Renegados”, “Ritmo y Pasión”, Comparsa La Mujica”, “Amantes de la Murga”, “Los Forasteros”, “Gauchito Gil”, “Los Bohemios”, “Los Ases de Rincón” y “Los Elegantes de La Paloma”; "Grupo Nanduty" de Paraguay, “Lucero de Perú”, “Los Bohemios”, “Los Trapitos de mi Barrio”, “Comparsa La Mujica”, “Los Mimosos de Polenta”, “Talento y Humildad”, “Los Fantásticos de Almirante Brown”, “Los Elegantes de Parque San Lorenzo”, “Los Fantoches”, “Los Nuevos Maravillosos”, “Los Auténticos Soñadores”, “A Todo Ritmo” y “Comparsa Yeimara”.







Miles de familis disfrutaron del espectáculo. Liliana, vecina del distrito de Malvinas Argentinas, comentó: "Lo pasamos muy bien, estuvo muy colorido y entretenido". Asimismo, Juan Manuel, vecino de los Troncos del Talar, señaló: "Vine con mis nietas y conocieron lo que era para mí, el verdadero corsódromo".



El carnaval está considerado como la fiesta popular que más personas celebran y disfrutan en todo el planeta. Son días de baile, disfraces y mucha diversión. El hecho de disfrazarse, pintarse la cara y festejarlo es un acto que se remonta a la antigüedad. Desde 2008, el Municipio de Tigre garantiza a las murgas locales el derecho a la expresión popular y su desarrollo en un marco de respeto a los derechos de todos.







Para la mayor seguridad de los asistentes el evento estuvo acompañado por un operativo preventivo que incluyó la tarea coordinada entre el servicio del Centro de Operaciones Tigre (COT), el Sistema de Emergencias Tigre (SET) y Defensa Civil del municipio. Ver Más Fotos





