Las pericias dieron positivo de cocaína para tres de las personas vinculadas a la muerte de Natacha Jaitt

Los resultados de las primeras pericias toxicológicas realizadas dieron positivo de cocaína para tres de las personas vinculadas a la muerte de Natacha Jaitt, menos para el empresario Raúl Velaztiqui Duarte.

Así lo confirmó este miércoles ante la prensa el abogado de la familia Jaitt, Alejandro Cipolla, quien además comentó que los hisopados realizados en la autopsia no detectaron presencia de semen.



Las pericias toxicológicas dieron positivo de cocaína para el dueño del salón “Xanadú”, Gonzalo Rigoni; para su amigo Gaspar Esteban Fonolla; y para el vecino Gustavo Andrés Bartolín, alias “Voltio”, mientras que sólo dieron positivo de marihuana para Fonolla.



Las tres personas habían admitido en sus declaraciones testimoniales ante los fiscales del caso que habían consumido drogas.



“El test orientativo dio positivo de cocaína para todas las personas menos para Raúl Velaztiqui Duarte y Luana Monsalvo, que no se sometió al test. El LSD no apareció en ninguno porque es muy difícil encontrarlo en sangre”, precisó Cipolla.



Además, el letrado agregó que por falta de una dosis adecuada de orina, no se pudo establecer la presencia de drogas en el cuerpo de Natacha: “Vamos a ver si no hay rastros de veneno o un somnífero u otra droga dentro de su cuerpo. La cocaína es muy complicada de saber si se ingirió o si se inhaló. En el caso de la que la encuentren vamos a ver si tuvo algún corte especial con otro tipo de droga que produjo su muerte”.



Y añadió: “El veneno se puede ocultar detrás de la cocaína”.



La familia de Natacha Jaitt sigue insistiendo en su hipótesis de que hubo “un complot” para matarla mediante el consumo de alguna sustancia.



Cipolla comentó también ante la prensa que el próximo lunes arrancarán las pericias a los teléfonos secuestrados y a las redes sociales.