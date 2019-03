En el primer día de paro, docentes marcharon a Plaza de Mayo y denunciaron un “desfinanciamiento educativo”

Gremios docentes marcharon hoy a la Plaza de Mayo en la primera jornada de paro, denunciaron un “desfinanciamiento educativo”, reclamaron la convocatoria a paritarias nacionales y acusaron al Gobierno de asumir una actitud de “patrón de estancia”.

En el acto, la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, se quejó de que “desde el Gobierno hablan como ángeles y gobiernan como demonios”.



La sindicalista se quejó de que “han eliminado por decreto la paritaria docente. Están llevando a las escuelas de todo el país a situaciones muy difíciles”.



“Nos sacaron las becas para nuestros pibes, chicos y chicas de sectores populares ya no van a la universidad, ni al terciario ni al secundario”, añadió.



Los cuatro grandes gremios docentes que convocaron a la masiva movilización y al paro de 72 horas fueron CTERA, Ademys, la Conadu y los privados de Sadop.



La protesta fue cuestionada por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien sostuvo que hubo una “baja adhesión, que debe inducir a quienes promovieron el paro, que ya tenían previsto convocar desde diciembre, a la reflexión y a pensar que hay que volver a negociar priorizando que los chicos estén en el aula”.



“Cuando hablamos de educación hablamos del futuro de los chicos y las chicas. No hay nada más importante que eso, y no hay ningún otro compromiso mayor que el de ayudarlos para que tengan un futuro prometedor, porque si ellos no lo tienen, no lo tendrá el país”, señaló.



Asimismo, manifestó que “para un argentino que defiende la educación publica es doloroso hasta que un solo chico se haya quedado sin clases”.



Desde el lado gremial, Alesso remarcó: “Las maestras y los maestros reclamamos toda la vida por condiciones digna para enseñar y aprender. Nos quieren calladas, nos quieren sumisas, quieren que repitamos el discurso de la derecha. Para ellos la escuela está en crisis, pero son ellos lo que quieren mercantilizar la educación y hacen convenios con ONGs para nuestra capacitación”.



La medida de fuerza de 72 horas, que se sintió fuerte en la provincia de Buenos Aires, fue dispuesta por CTERA, que decidió extender el paro hasta el viernes 8, en adhesión al paro nacional de mujeres.



La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) denunció que el salario promedio de los docentes argentinos está en los 20.500 pesos en bruto, es decir, sin descuentos jubilatorios y otros impuestos, y sostuvo que el 70% de los docentes es pobre, ya que cobra menos de 26.442,92 pesos, que es lo que en enero costó la canasta básica.



En la provincia de Buenos Aires, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) convocó a la huelga de tres días tras el fracaso de la última reunión de negociación paritaria.



El Gobierno de María Eugenia Vidal ofreció aumentar salarios de este año sobre la base del índice oficial de inflación y sumar un 5% adicional en diciembre.



Pero los gremios piden compensar la pérdida del poder adquisitivo provocada por el aumento del costo de vida durante el año pasado.



En la Ciudad de Buenos Aires, 15 de los 17 gremios docentes del distrito aceptaron la propuesta salarial del gobierno porteño: los dos sindicatos que rechazaron la oferta fueron UTE y Ademys.



En este marco de conflicto, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, cuestionó que las docentes se plieguen al Paro Internacional de Mujeres el próximo viernes, al señalar que “no tiene sentido” esa decisión, porque “no hay distinción de género en los chicos que necesitan ir a clases”.



“La adhesión del día 8 por el Día de la Mujer no tiene sentido, no hay distinción de género en los niños que necesitan ir a clases”, afirmó el funcionario bonaerense en declaraciones al canal TN.



Villegas calificó el paro docente como una “falta de respeto” a los alumnos y ratificó que se les descontarán los días no trabajados a aquellos docentes que se plieguen al paro.



“Aún provincias que acordaron reciben como respuesta un paro. Es un paro con alto contenido político”, se quejó el funcionario.