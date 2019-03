Tigre sigue aferrado a su ilusión de quedarse en Primera luego de vencer a Vélez en Liniers

Tras una fulminante recuperación que lo hizo ganar tres cotejos seguidos luego de estar casi desahuciado, Tigre fortaleció su sueño de permanecer en la Primera División al derrotar esta noche a Vélez Sarsfield por 2 a 1, al término de un vibrante encuentro disputado en el estadio "José Amalfitani", en el marco de la vigésima primera jornada de la Superliga.

El defensor peruano Luis Abram, a los 41 minutos de la primera etapa, inauguró el marcador para el conjunto de Gabriel Heinze.



Ya en el complemento, Federico González, a los 5 y 33 minutos, dio vuelta el score para la formación de Victoria.



Tras una primera etapa en la que resultó dominado, el elenco de Gorosito dio una muestra de carácter y revirtió el tanteador, colocándose a sólo cuatro unidades de Patronato, equipo que hoy mantendría la categoría.



La extrema necesidad de Tigre por engrosar su raquítico promedio no lo hizo arriesgar en demasía. El entrenador visitante tomó plena consciencia de la peligrosidad de su rival al no regalarse en defensa y sólo a partir del avance del cronómetro comenzó a animarse.



A todo esto, el "Fortín" mostró mayor vocación ofensiva en la primera mitad y por momentos erigió al arquero Marinelli en figura.



El tanto local llegó cuando su dominio había decrecido claramente, convirtiéndose en un premio un tanto tardío a su mejor performance hasta ese momento. Un tiro de esquina ejecutado desde la izquierda por Robertone encontró al defensor incaico Abram, quien definió ante la salida del golero visitante.



A sabiendas de que una derrota prácticamente lo condenaba a jugar la temporada venidera en la B Nacional, el conjunto de "Pipo" se adelantó unos cuantos metros luego del descanso y fue decididamente en pos de un empate que terminó consiguiendo después de una aceitada maniobra de conjunto que culminó con un pase de Alcoba desde la derecha al decisivo Federico González para que éste defina de primera ante la desesperada salida de Hoyos.



No contento con una igualdad que seguía teniendo sabor a poco, el cuadro de Victoria fue por el triunfo sin renunciamientos ante un Vélez un tanto desconocido que provocó una marcada contrariedad en el ya por demás enojoso entrenador del dueño de casa.



Producto de su mejor andar y luego de una gran asistencia del hoy intermitente Montillo para el infalible González, éste definió con la inestimable colaboración del arquero local, quien colocó flojas sus manos ante un remate desde la izquierda del goleador que no aparentaba mayor riesgo.



Esa conquista le da al conjunto del norte del Gran Buenos Aires la satisfacción de pelear palmo a palmo la permanencia, objetivo que hace menos de un mes parecía absolutamente quimérico.



Un desteñido e irreconocible Vélez, a juzgar por las discretas actuaciones de Vargas (en especial en el complemento), Robertone y Domínguez, quienes suelen ser sus habituales figuras, no hicieron más que potenciar las habilidades de un reverdecido "Matador", que hoy ciertamente parece otro equipo respecto al que navegaba en los lábiles terrenos de la irregularidad hace pocas fechas.



Síntesis del partido:



Vélez: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Braian Cufré; Gastón Giménez, Nicolás Domínguez, Agustín Bouzat, Lucas Robertone, Matías Vargas; Leandro Fernández. DT: Gabriel Heinze.



Tigre: Gonzalo Marinelli; Martín Galmarini, Gerardo Alcoba, Néstor Moiraghi, Lucas Rodríguez; Sebastián Prediger, Lucas Menossi, Jorge Ortíz, Lucas Janson, Walter Montillo; Federico González. DT: Néstor Gorosito.

.

Gol en el primer tiempo: 41m. Abram (VS).

.

Goles en el segundo tiempo: 5m. F. González (T), 33m. F.

González (T).



Cambios en el segundo tiempo: 19m. Juan Cavallaro por Janson (T), 24m. Diego Morales por Ortíz (T), 24m. Thiago Almada por L. Fernández (VS), 28m. Álvaro Barreal por Bouzat (VS), 38m.

Rodrigo Salinas por N. Domínguez (VS), 41m. Agustín Cardozo por Montillo (T).



Estadio: Vélez.



Árbitro: Fernando Rapallini.