03/03/2019 - 16:22 | Zonales / San Fernando Más de 80 mil vecinos en un espectacular arranque del Gran Corso de San Fernando Herramientas: Compartir: ver más imágenes Participaron el Diputado Provincial Juan Andreotti; el Presidente del HCD, Santiago Aparicio; y reconocidas figuras como ‘Rosita’; Majo Martino; Mariano de la Canal; Carolina Pagano, Marian Cesar del programa ‘Combate’; y Érica ‘Pantera’ Farías. El cierre estuvo a cargo de la Escola do Samba ‘Unión Sanfernandina’ y su nuevo espectáculo ‘Intemporal’. El Gran Corso sigue domingo y lunes con grandes sorpresas. ver video El Municipio de San Fernando organiza el mejor carnaval de toda la Provincia de Buenos Aires. Es el Gran Corso Familiar por el que todos los años pasan cientos de miles de vecinos para disfrutar de un espectáculo lleno de música, color, juegos, sorteos y diversión. La cita es el sábado 2, domingo 3 y lunes 4, desde las 19 hs, en Av. Avellaneda entre Int. Arnoldi y Juncal, con entrada gratuita. La gran fiesta popular ya tuvo su arranque con la primera jornada.



El comienzo del Gran Corso se dio en un marco espectacular con más de 80 mil vecinos disfrutando en familia. El Diputado Provincial Juan Andreotti y el Presidente del HCD, Santiago Aparicio, dieron el corte de cinta inaugural del evento junto a la conjunto ‘Pasión Murguera', dando comienzo a los festejos.



"Estamos disfrutando de la gran fiesta popular que tiene San Fernando, la que año a año está cada vez mejor, con más tecnología y seguridad. Con más familias que vienen a disfrutar porque todos lo esperan. Para nosotros es un orgullo que esta fiesta sea reconocida como el carnaval más lindo de la Provincia de Buenos Aires. Se debe al esfuerzo de una comunidad que trabaja y quiere esta fiesta para disfrutar en familia", manifestó Juan Andreotti.



Estuvieron presentes el Intendente de San Martín, Gabriel Katopodis; y el Presidente del HCD de San Martín, Diego Perrella. "Se sabe en Buenos Aires y el país que esté el corso más importante de la Provincia. Es festivo y familiar, con un montón de murgas. Realmente empieza a ser una marca y un reconocimiento de todos. Vinimos a conocer el mejor corso de la Provincia", aseveró el Jefe Comunal.



También hubo reconocidas figuras del espectáculo que se sumaron al Gran Corso de San Fernando. La humorista ‘Rosita' consideró “la verdad no tiene nada que envidiarle al carnaval de Gualeguaychú ni al de Corrientes. Realmente, San Fernando está a la altura de los carnavales nacionales. Es impresionante la cantidad de gente con vecinos de tantos Municipios".



También participó el artista Mariano de la Canal, quien es un habitué del Gran Corso. "Viene muy bien y cada año es mejor –aseguró-. Soy vecino, vivo acá en San Fernando y me encanta venir a divertirme un rato con la gente, a pasar un lindo momento. Cada vez mejor el corso y viene gente de la tele a sumarse".



Varias vedettes se animaron a bailar en la impresionante caravana de ‘Unión Sanfernandina' y su nuevo show ‘Intemporal'. Allí pasaron la periodista Majo Martino; las participantes del programa Combate, Carolina Pagano y Marian Cesar; y la boxeadora campeona del mundo, Érica ‘la Pantera' Farías.



"Me encanta, estoy sorprendida por las carrozas, los trajes y todo el trabajo que realizaron. Los felicito la verdad. Me gusta ver que está lleno de chiquititos y familias. Los balcones con gente bailando. Es un reflejo de cómo se vive. Estoy muy contenta de estar acá", manifestó la reconocida Majo Martino.



Durante la primera jornada pasaron por la mítica pasarela del Gran Corso los conjuntos murgueros ‘Los Matadores de Victoria', ‘Los Soñadores', ‘Comparsa Los Cometas', ‘Los Faraones', ‘Los Elegantes', ‘Los Magníficos' y ‘Los Fifí de Victoria'. Además, ‘Pasión Murguera' cantó varios temas en el arranque. El líder del grupo, Domingo Álvarez, fue reconocido por su amplia trayectoria con 85 años de comparsa. Se trata de un hombre que tatuó en su brazo el rostro del Intendente Luis Andreotti en reconocimiento a su apoyo a las murgas.



“Es la primera vez que recibo una distinción en tantos años de murguero. Es un honor haber sido parte de todo esto que no dios el Intendente. Estoy orgulloso de San Fernando. Esto es algo que no se ve en otros lado”, sostuvo Mingo.



Miles de vecinos disfrutaron de una noche llena de música, color y muchos sorteos con increíbles premios a los anotados en https://www.sanfernando.gob.ar/corso2019: una moto; estadías en Córdoba y Bariloche; televisores; y notebooks. Además, hubo tablets para los mejores disfrazados; y bicicletas y vouchers para los participantes de divertidos juegos.



Juan Andreotti concluyó: "Aprovechamos para invitarlos para el domingo y el lunes que va seguir este carnaval con muchísimas sorpresas. Venga a disfrutar en familia que realmente es un fiesta para pasar entre amigos".



CRONOGRAMA DE DOMINGO Y SÁBADO

DOMINGO 3:

20 hs - Bahía Jamaica

20:30 hs - Los Humildes de San Roque

21 hs - Reencontrando Sentimientos

21:30 hs - Los Iluminados

22 hs - Los Tigres de Victoria

22:30 hs - Fantasía de Carnaval

23 hs - Los Arrebatados



LUNES 4:

20 hs - Comparsa Ovación

20:30 hs - Munyinga

21 hs - Los Desconocidos

21:30 hs - Los Tachitos

22 hs - Los Admiradores de Virreyes

