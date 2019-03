Unidad Ciudadana de Tigre responsabilizó a Vidal en el Foro de Educación

En el lanzamiento del Foro en Defensa de la Educación Pública al que asistió la comunidad educativa del distrito, los dirigentes de Unidad Ciudadana de Tigre criticaron el accionar de la gobernadora Vidal por la situación que atraviesa la Provincia.



La Secretaria de Desarrollo Social del Municipio de Tigre, Roxana López, sostuvo que "desde que María Eugenia Vidal asumió la gobernación, la educación pública y sus docentes son objeto de un ataque permanente. Reclamamos al gobierno de la Provincia una paritaria docente que reconozca la pérdida salarial de 2018 y la inflación de este 2019, que garantice condiciones de infraestructura saludables y seguras. Hay otro camino, sin ajuste y sin agresiones. Es posible una educación inclusiva, con mayor presupuesto, que garantice un futuro para todos los bonaerenses".



Asimismo, la presidenta del Bloque de Unidad Ciudadana en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre, Florencia Mosqueda, dijo que estaban “muy contentos de poder realizar este foro en nuestro distrito. La calidad de la educación pública, a la que el gobierno Vidal viene degradando a más no poder, es para nosotros primordial. Hoy En Tigre encontramos docentes, estudiantes, y la comunidad educativa toda en general trabajando junto al gobierno municipal comprometido para poder revertir esta situación".



Gladys Pollán, concejala por Unidad Ciudadana de Tigre, afirmó también que “es necesario que la provincia de Buenos Aires sea gobernada por una persona que tenga sensibilidad social y una lectura general en el marco de los desequilibrios que tiene la provincia. En este campo, la actual gobernadora no está a la altura de las circunstancias, ofreciendo a los trabajadores docentes aumentos muy por debajo de la inflación que su propio gobierno genera y no sabe resolver. Tampoco se observan soluciones a los problemas edilicios que ponen en peligro a la comunidad educativa. Y los que pagan los platos rotos, son los chicos y chicas que pierden horas de clase”.



Las declaraciones de los referentes de Unidad Ciudadana de Tigre en el Foro de Educación se realizaron en el marco del comunicado lanzado a mediados de semana por concejales y concejalas UC-FPV-PJ en el cual se denuncia la emergencia educativa en la Provincia y se responsabiliza a Vidal por el estado de deterioro de la formación pública.



Estuvieron presentes en el Polideportivo “Mariano Moreno” el Intendente de Tigre, Julio Zamora; el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Roberto Baradel; la consejera escolar Marta Meza, los concejales Sergio Romano y Javier Parbst. También participaron del foro la secretaria de Formación Política de CTERA, Cecilia Martínez; la rectora de la Universidad de General Sarmiento, Gabriela Diker; la secretaria general de UDOCBA, Marina Villa; el secretario de CTA Zona Norte, Hugo Russo; la secretaria general de la Unión de Educadores de Tigre, Marisa Latessa; el representante de SUTEBA Tigre, Alfredo Cáceres; la secretaria de Promoción Social de SUTEBA de la provincia, Cristina Mellado; el subsecretario SUTEBA de la provincia, Roberto Iglesias; la referente de la agrupación provincial Soles de Mayo, Claudia Bracchi; la secretaria general de SOEME Tigre, Clara Antúnez; entre otros.