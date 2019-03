Julio Zamora: “Los docentes quieren enseñar, los chicos quieren aprender y queremos tener una gobernadora que sepa gobernar”

El intendente y presidente del PJ Tigre participó de lanzamiento del Foro en Defensa de la Educación Pública, realizado por la comunidad educativa del distrito. Señaló que la Provincia está dejando a la deriva la educación de los estudiantes y exigió que se cumpla el convenio firmado hace un año con Tigre, para la construcción de jardines y mejoras edilicias de las escuelas. ver video



El presidente del Partido Justicialista de Tigre e intendente municipal, Julio Zamora, volvió a cuestionar el accionar de la Provincia por no negociar con buena voluntad el salario de los maestros y que por ello, está dejando a la buena de Dios la enseñanza de todos los bonaerenses. Lo hizo en el marco del lanzamiento del Foro en Defensa de la Educación Pública, llevado adelante por maestros, profesores, alumnos y todos los integrantes que componen la comunidad educativa.



"Desde la Provincia no se transmite el real estado crítico que están atravesando las escuelas públicas bonaerenses. En Tigre, hace un año, se firmó un convenio donde se comprometieron a hacer jardines de infantes, una escuela y diversas refacciones edilicias que no han cumplido. Los docentes quieren enseñar, los chicos quieren aprender y queremos tener una gobernadora que sepa gobernar", expresó Zamora,





Además, criticó a Vidal por no mencionar en la apertura de sesiones el hecho trágico de la escuela N°49 de Moreno, donde en el mes de agosto del 2018 una explosión ocasionada por una fuga de gas terminó con la vida de la vicedirectora y un auxiliar: "Este caso tiene que ser bisagra para que los establecimientos sean de calidad y estén en condiciones, para que nuestros hijos se mantengan seguros".



Sobre el lanzamiento de dicho foro, realizado en el polideportivo Mariano Moreno de Troncos del Talar, el titular del PJ local, afirmó: "Este encuentro sirve para mirar la educación de cara a la sociedad, hacer un diagnóstico y pensar de qué manera podemos aportar soluciones que contribuyan a mejorar nuestras escuelas".



La actividad inició con palabras de bienvenida del dirigente Luis Samyn Ducó, quien destacó la organización del evento por parte de toda la comunidad educativa. Posteriormente, la orquesta infantil juvenil de Tigre "La Camerata" de Benavídez, interpretó el Himno Nacional Argentino y la canción Jacarandá de María Elena Walsh.



Entre los temas abordados, se destacaron las problemáticas actuales de la educación pública, en busca de concientizar sobre la importancia de incrementar la inversión, la accesibilidad y mejorar la calidad de los sistemas educativos.



Presente, el secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Roberto Baradel, remarcó: "Tenemos que defender la educación pública de calidad y unirnos para que el gobierno provincial no destruya el sueño de nuestros estudiantes y maestros". Por su parte, Laura Santillán, docente de la escuela N°22 y N°3 de Don Torcuato y antropóloga, dijo: "Agradezco la convocatoria a este foro, el cual intenta que no se sigan desmantelando los establecimientos estatales. Necesitamos escuelas para las mayorías y de calidad".



Posteriormente, se proyectó un video sobre la lucha de los trabajadores de la educación y sus comunidades en hechos trascendentales como: inicio de paritaria en 2006; marcha Federal Educativa del 2017, la cual se repitió el año pasado; la marcha en contra del cierre de las escuelas de Islas y carreras universitarias a lo largo del 2018; entre otros.



Además, la comunidad educativa entregó reconocimientos a la escuela N°25 del arroyo Caracoles del Delta de San Fernando, la cual corrió riesgo de cierre y otro a las autoridades del establecimiento educativo N°49 de Moreno.





Participaron del lanzamiento, los dirigentes Gisela Zamora, Sonia Gatarri, Rodrigo Molinos, Gladys Pollán, Florencia Mosqueda, Javier Partz, Fernando Lauría, Emiliano Mansilla, Carolina Álvarez Eguileta, Marcelo Marina, Roxana López, Mirna Portilla, Federico Stachowiak, Jorge Arias, Carlos Villareal, Daniel Fariña; el secretario de CTA Zona Norte, Hugo Russo; la secretaria de Formación Política de CTERA, Cecilia Martínez; la rectora de la Universidad de General Sarmiento, Gabriela Diker; la secretaria general de la Unión de Educadores de Tigre, Marisa Latessa; la representante del Frente Patria Grande, Alejandro Rumberger; la representante de Arte Independiente, Mónica Espelzini; el representante de SUTEBA Tigre, Alfredo Cáceres; el secretario general de UDOCBA (Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires), Marina Villa; la secretaria de Promoción Social de SUTEBA de la provincia, Cristina Mellado; el subsecretario SUTEBA de la provincia, Roberto Iglesias; la referente de la agrupación provincial Soles de Mayo, Claudia Bracchi; la secretaria general de SOEME Tigre, Clara Antúnez y agrupaciones sociales de la comunidad educativa.