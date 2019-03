Estudiantes de Caseros dio otro batacazo al golear a Tigre en la Copa Argentina

Estudiantes de Caseros le dio continuidad a una serie de resultados sorpresivos en el certamen al derrotar en forma inapelable a Tigre por 3 a 0, al cabo de un aceptable encuentro disputado esta noche en el estadio de Arsenal de Sarandí, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.

Fernando Joao, a los 41 minutos de la primera etapa, inauguró el score para el elenco de Diego Martínez.



Ya en el complemento, Juan Pablo Ruiz Gómez mediante un penal a los 5, aumentó la diferencia, en tanto que Juan Manuel Torres le dio cifras definitivas al marcador, a los 43 minutos.



Estudiantes de Caseros enfrentará en la siguiente instancia al vencedor de la llave que disputarán Arsenal y Atlanta.



Luego de un trámite que no reflejó en lo más mínimo las diferentes categorías que ocupan, Estudiantes de Buenos Aires venció con absoluta justicia a un Tigre plagado de suplentes y claramente ensimismado en su lucha por mantener la categoría en la Superliga.



Desde el pitazo inicial de Barraza dio la sensación que la formación de Caseros olvidó la aparente disparidad de nivel para dominar a un "Matador" inconexo y con la mente en otros objetivos.



Producto de su mejor andar y después de merodear con peligro el área de Guruceaga, el "Pincha" se colocó en ventaja tras una enrevesada jugada que culminó en Fernando Joao, quien con un remate lapidario cortó una larga serie de rebotes.



El complemento se inició con un implacable "cortito" del veterano y decadente Luna en la humanidad de Sayavedra no advertido por el árbitro, circunstancia que no hizo más que reflejar la total impotencia del cuadro del ensortijado entrenador tigrense.



Apenas transcurrían cinco minutos de la etapa final y una pueril infracción en el área de Braian Ruíz sobre Ruiz Gómez derivó en la exitosa ejecución de un penal por parte de éste que alargó aún más la brecha entre un equipo sólido y otro que no resultó capaz de dar dos pases seguidos en toda la noche.



La tercera conquista por parte de Torres, quien a pesar de no definir con precisión encontró la inestimable colaboración del poco confiable golero del conjunto de Victoria, no fue más que la "frutilla del postre" para una actuación de Estudiantes muy por encima de lo esperado ante un desconectado "Matador", que en la fresca noche de Sarandí no dio la talla en los noventa minutos.

.

Síntesis del partido:

Tigre: Gastón Guruceaga; Matías Pérez Acuña, Ignacio Canuto, Braian Ruíz, Diego Sosa; Jorge Ortiz, Agustín Cardozo, Nicolás Colazo, Diego Morales; Hugo Silveira y Carlos Luna. DT: Néstor Gorosito.



Estudiantes: Agustín Starópoli; Matías Contreras, Paolo Impini, Ángel García, Patricio Romero; Martín Garay, Matías Villareal, Rodrigo Sayavedra, Joao Fernando; Juan Pablo Ruiz Gómez y Alejandro Aranda. DT: Diego Martínez.



Gol en el primer tiempo: 41m Joao (E).



Goles en el segundo tiempo: 5m Ruiz Gómez de penal (E), 43m Torres (E).



Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Iván Bolaño por Ortiz (T), 16m Diego Vera por Luna (T), 20m Emanuel Ibáñez por Joao (E), 22m Juan Cavallaro por Silveira (T), 33m Leonel González por Aranda (E), 39m Juan Manuel Torres por Ruiz Gómez (E).



Estadio: Arsenal.



Árbitro: Julio Barraza.