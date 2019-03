28/02/2019 - 17:00 | Información General / Las clases no comienzan el miércoles: CTERA anunció un paro por 72 horas Herramientas: Compartir: Por la falta de acuerdo salarial en varias provincias, el sindicato de docentes nacionales mayoritario, la CTERA, anunció hoy un paro por 72 horas para el miércoles 6, jueves 7 y viernes 8 de marzo próximos, con lo cual no se iniciarán las clases en la fecha prevista. CTERA, confederación en la que están agrupados el principal gremio de docentes bonaerenses, Suteba, y porteños, UTE, definió la medida durante la realización de un plenario.



De esta forma, el ciclo lectivo comenzaría recién el lunes 11 de marzo en los principales distritos del país.



La medida de fuerza afecta a unos 4 millones de alumnos que van a la primaria en escuelas públicas y más 1,2 millones de chicos que empiezan en el jardín.



Mientras Ctera anunció esta medida, los otros gremios nacionales dijeron que no harán paro.



Previamente, el Gobierno citó a los gremios docentes nacionales en medio del conflicto por las paritarias.



Se anunció una mejora del salario básico por el adelantamiento del aumento del mínimo vital y móvil, pero Ctera no concurre a las reuniones con el Gobierno.



El Gobierno elevó a $ 15 mil el salario inicial de los docentes en todo el país y adelantó el aumento para marzo.



A la medida de fuerza también se sumó el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), que convocó a un paro por 48 horas el 6 y 7 de marzo, para exigir la urgente convocatoria a la Paritaria Federal Docente, en el marco del artículo 10 de la Ley 26.075.



Además, convoca a movilizar al Ministerio de Educación el 6 de marzo.