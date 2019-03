28/02/2019 - 17:02 | Información General / El ex presidente Carlos Menem fue absuelto en la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA Herramientas: Compartir: ver más imágenes El Tribunal Oral Federal N° 2 absolvió hoy al ex presidente y actual senador nacional Carlos Menem en la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA y condenó a 6 años de prisión al ex juez Juan José Galeano, entre otros acusados. En el mismo veredicto, el tribunal también dictó la absolución del ex comisario de la Policía Federal Jorge "Fino" Palacios y del ex titular de la DAIA Rubén Beraja, mientras que el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión.



Los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia fueron condenados a dos años de prisión en suspenso en el marco de la causa por el entorpecimiento de la investigación del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994.



En tanto, el reducidor de autos Carlos Telleldín recibió una condena de 3 años y 6 meses de prisión como "partícipe necesario del delito de peculado".



La causa giró en torno al pago de 400 mil dólares a Telleldín, acusado de acondicionar la camioneta Renault Trafic utilizada como coche bomba en el atentado, para que inculpe a policías bonaerenses en el hecho: por este caso se declaró nulo el primer debate.



El fallo se dio casi 25 años después del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Volver