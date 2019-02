Precauciones ante la presencia de murciélagos

El municipio acerca a los vecinos una serie de medidas preventivas, ante la presencia de esta especie en los hogares. Para mayor información contactarse con Zoonosis Tigre al 4512 4568 o dirigirse a Pueyrredón 211, Troncos del Talar.



El Municipio de Tigre brinda consejos ante la aparición de murciélagos en los hogares, con el fin de tomar medidas de precaucion.



Diferentes especies de murciélagos pueden formar grupos familiares o colonias, y utilizar construcciones humanas a modo de sitios de descanso, cría, o hibernación, pudiendo ocasionar problemas de convivencia con el hombre por los ruidos, olores o deterioro de materiales.



-En el caso de ejemplares de murciélagos muertos recientemente (rango de 24 hs), o animales vivos de los que se presuma la posibilidad de haber tenido contacto directo con seres humanos o mascotas (mordeduras, saliva), deberá contactar con personal de Centros de Salud, hospitales, Zoonosis y SENASA más cerca de donde Ud. vive. Ellos sabrán asesorar sobre cómo proceder con las personas o animales que tuvieron contacto con el animal sospechoso de Rabia.



-Animal vivo: Remitirlo vivo colocándolo en un recipiente plástico con tapa a rosca con un pequeño orificio. Para colocar un murciélago en el recipiente NO tocarlo con las manos desnudas, sino usando guantes gruesos (cuero). Anexar toda la información inherente a la situación en la que se encontró al animal: fecha y hora, lugar exacto, nombre de la persona que encontró el animal, de la persona que lo transporta, y cualquier otra observación o comentario que pueda ser de interés, por ejemplo si estuvo en contacto con una persona o mascota.



-Animal muerto: Colocar el ejemplar muerto en una bolsa de polietileno, idealmente doble, dentro de un recipiente de telgopor con suficiente hielo como para asegurar una buena refrigeración durante el traslado hacia destino. Recuerde no dañar la cabeza del

murciélago, que es la parte más importante para el diagnóstico. Anexar datos como los indicados para el caso anterior.



-No utilizar métodos que impliquen captura y manipulación de murciélagos, para evitar riesgos innecesarios.



-El sellado de lugares ocupados por murciélagos sólo podrá efectuarse en ausencia de ellos.



Para más información contactarse con Zoonosis Tigre al 4512 4568 ó dirigirse a Pueyrredón 211, Troncos del Talar.