27/02/2019 - 8:33 | Policiales / Tigre Declaró la ex cantante de Bandana en la causa por la muerte de Natacha Jaitt Herramientas: Compartir: La ex cantante de Bandana Lissa Vera prestó declaración testimonial ante los fiscales que investigan la muerte de la modelo y conductora Natacha Jaitt, ocurrida el sábado pasado a la madrugada en el Complejo Xanadú de Villa La Ñata en el partido bonaerense de Tigre. Asimismo, también declararon el joven del delivery de sushi que entregó la comisa ese viernes por la noche durante la reunión y otras tres personas, entre ellos dos remiseros que llevaron a su casa a algunos de los presentes ese día, luego de la muerte de Natacha.



Los fiscales indagaron al chico para saber si realmente se hizo el pedido de la comida, qué tipo de mercadería llevó o a qué horario llegó y se fue y por el testimonio todo coincidiría con lo que dijeron los testigos, a excepción del empresario paraguayo Raúl Velaztiqui Duarte, de 47 años, quien estuvo el día de la muerte de Jaitt junto a otras cuatro personas -además de Jaitt- y ahora está detenido e imputado por falso testimonio.

.

Según trascendió de fuentes judiciales, Vera entró pasadas las 17:15 a la Unidad Funcional de Instrucción de Género (UFI) de Tigre para dar testimonio.



La artista fue citada por los fiscales de la causa, Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari, quienes la indagaron sobre la relación laboral que existía entre la víctima y Velaztiqui Duarte, de 47 años.

La cantante explicó que era amiga de Natacha y tenía proyectos en común tanto con Jaitt como con Velaztiqui Duarte.



La ex Bandana se descompuso durante su declaración, debido a su estado de embarazo, pero enseguida continuó con su declaración.



De acuerdo a la investigación, Vera tuvo dos encuentros en las últimas semanas con Jaitt y Velaztiqui en los que se gestó la reunión en la que falleció la actriz.



En ese sentido, se produjeron el 31 de enero y el 14 de febrero, este último en el restaurante La Tía Ñata, de la localidad de Benavídez, donde el dueño del lugar les compartió el contacto de Guillermo Rigoni, propietario de Xanadú e implicado en la causa.



"Quiero desmentir todo lo que se dijo en el transcurso del día de ayer, donde se refirió por diversos medios, que estaban yendo a buscarme con la policía. Nada de ello es cierto, aún proceso lo que le pasó a Natacha, sumado a la reciente detención de Raúl, con quienes me une la amistad", aseguró Vera en las redes sociales antes de asistir a la sede judicial.



Posteriormente, confirmó su asistencia a una de las fiscalías intervinientes "para realizar mi aporte sobre el vínculo de amistad y proyectos en común que teníamos con Natacha y Raúl".



Además de Rigoni y Velaztiqui Duarte, los otros implicados son Gaspar Esteban Fonolla, amigo del dueño de Xanadú, Gustavo Andrés Bartolín alias "Voltio" y de nacionalidad estadounidense, y la joven Luana Micalela M. Volver