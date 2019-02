Durante enero y febrero, más de 60 mil adultos mayores disfrutaron de Puerto Libre

Con un gran fiesta en el agua, los abuelos sanisidrenses despidieron el verano en el centro recreativo de Martínez. Hubo demostraciones de natación, spinning acuático, kayak y gimnasia con coreografías preparadas especialmente para la celebración.

“Puerto Libre me cambió la vida, pude encontrar amigos y recuperarme de una enfermedad. Fue mi mejor terapia”, expresó con una sonrisa Adela Ortiz, vecina de Boulogne, que concurrió durante el verano al predio ubicado en Sebastián Elcano 2340, Martínez. El centro recreativo tuvo una convocatoria récord en enero y febrero, con más de 60 mil adultos mayores que disfrutaron de las instalaciones a orillas del río.



Desde muy temprano, los abuelos arribaron al lugar en ómnibus desde los centros de jubilados de cada localidad del distrito, dispuestos a disfrutar de una gran fiesta en el agua para despedir al verano.



El intendente Gustavo Posse dialogó y compartió las actividades con los adultos mayores. “Todo esto es producto del trabajo que venimos realizando hace muchísimos años. El sentido es devolver la dignidad a los adultos mayores que tanto hicieron por nosotros. El municipio se concentra en todas las etapas de la vida de sus vecinos”, afirmó Posse.



Y remarcó: “El predio está especialmente diseñado, con piletas calefaccionadas y toda la infraestructura necesaria para reconfortar a nuestros abuelos. Buscamos que tengan una longevidad con calidad de vida”.



Durante la jornada, los abuelos se divirtieron con diversas actividades en el agua como natación, spinning acuático, kayak y gimnasia con coreografías que fueron diagramadas por los profesores especialmente para la ocasión.



Estos ejercicios en el agua tienen ventajas para los adultos mayores; ya que en la pileta se anula el peso, facilitando los movimientos y aumentando la flexibilidad. Además, sus músculos se hacen más fuertes y resistentes a lesiones, y se disminuye el estrés.



“Estamos muy contentos con la gran convocatoria que tuvimos durante el verano, con más de 60 mil jubilados que disfrutaron de Puerto Libre. Logramos cambiar los paradigmas de las personas mayores; hoy los encontramos con actividades con mucho movimiento, con una memoria motriz muy arraigada. Aquí hacen nuevos amigos y desafían el calendario con plenitud, entrenando su físico, realizando caminatas o practicando diferentes deportes”, sumó el director de Tercera Edad de San Isidro, Antonio De Pascua.



En el verano, además de las disciplinas acuáticas, los adultos mayores pudieron disfrutar de caminatas; clases de folklore, tango y rock; talleres de plástica y pintura; juegos y recreación; yoga y estiramiento; tejo, croquet, bochas; capacitaciones en el manejo de tablets, notebooks y celulares inteligentes, entre otras actividades.



El Municipio de San Isidro hace más de 30 años que lleva adelante el programa Juventud Prolongada, a través de 96 centros de jubilados en el distrito, concentrando sus actividades en Puerto Libre. Es un predio junto al río, una pileta diseñada para mayores, comedores, quinchos y mucho espacio verde.



Tras finalizar su demostración de natación, Cristina Suárez, vecina de Beccar, comentó: “Fue un verano bárbaro, nos divertimos mucho en la pileta. También aproveché para aprender a bailar tango. Puerto Libre es mi lugar en el mundo, aquí me siento mas joven”.



A su lado, Horacio González de Boulogne completó: “Aquí vienen muchos amigos, jugamos a las cartas, bailamos, es todo tan lindo. Esto me ayuda a despejarme y disfrutar la vida. Se los recomiendo a todos los adultos mayores”.